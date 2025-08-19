Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktien von Novo Nordisk im Aufwind, GoodRx-Aktie in Rot: Ozempic-Preissenkung in den USA & Zusammenarbeit
Meta-Aktie etwas tiefer: Meta zum Stopp von Kinder-Chatbots mit sexuellen Anspielungen aufgefordert
Xpeng-Aktie höher: Xpeng kann bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen schlagen
Kritik an Produktplanung bremst Apple-Aktie - Analysten warnen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Neue KI-Chips für China trotz regulatorischer Hürden?
Vision Pro im Visier 19.08.2025 15:36:28

Kritik an Produktplanung bremst Apple-Aktie - Analysten warnen

Kritik an Produktplanung bremst Apple-Aktie - Analysten warnen

Ein Bericht wirft Fragen zur Strategie bei den Apple Vision Pro-Updates und im Gaming-Markt auf und lässt Anleger vorsichtiger werden.

Apple
186.46 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen
• Apple-Aktie gibt leicht nach, während Fragen zur Produktstrategie des Unternehmens aufkommen
• Bericht stellt die Zukunft des Vision Pro Headsets infrage und kritisiert Apples Position im Gaming-Markt
• Analysten sehen nur begrenztes Kurspotenzial

Die Apple-Aktie gab am Montag etwas nach. Der leichte Rückgang steht wohl im Zusammenhang mit einem Bloomberg-Bericht, der die Produktstrategie des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen des neuen Vision Pro Headsets und des Gamings, hinterfragt.

Zweifel an der Zukunft von Vision Pro

Ein Bericht von Bloomberg wirft Zweifel am Engagement von Apple für das Vision Pro Headset auf. So soll CEO Tim Cook auf eine Frage zum Headset mit einem Blick reagiert haben, der an ein "Reh im Scheinwerferlicht" erinnerte, bevor er kurz sagte: "Danke, dass Sie das ansprechen", und sich dann anderen Software-Funktionen widmete. Beobachter deuten dies als ein Zeichen, dass Apple dem Headset möglicherweise keine hohe Priorität einräumt. Hinzu kommt, dass für die nächste Version des Vision Pro keine radikalen Verbesserungen geplant seien. Es werde lediglich ein verbesserter Chip erwartet, während grössere Updates erst für 2027 vorgesehen seien. Einige Marktexperten äussern daher die Sorge, dass die Vision Pro bis dahin von der Konkurrenz überholt werden könnte.

Apples Position im Gaming-Markt in der Kritik

Die Kritik an der Produktstrategie betrifft auch Apples Position im Gaming-Bereich. Obwohl das Unternehmen mit Apple Arcade einen eigenen Dienst anbietet, wird seine Fähigkeit, mit PC- oder Konsolen-Plattformen zu konkurrieren, als eingeschränkt angesehen. Einige Beobachter argumentieren, dass sich Apple von diesem Markt fernhalten sollte. Historisch gesehen konzentrierten sich Mac-Systeme stets auf Produktivität, wie Grafikdesign, Programmierung oder Fotografie. Die Hardware, insbesondere Grafikkarten, ist primär auf PC-Nutzer ausgerichtet. Spiele auf Apple-Geräten werden daher eher als zusätzliche Option und nicht als Hauptgrund für einen Kauf betrachtet.

Apple-Aktie verliert leicht, YTD-Performance negativ

Die Apple-Aktie reagierte auf die aufkommenden Zweifel mit einem leichten Kursverlust. Das Papier schloss am Montag an der NASDAQ mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 230,90 US-Dollar. Am Dienstag geht es im NASDAQ-Handel dann zeitweise weitere 0,04 Prozent nach unten auf 230,79 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits 7,8 Prozent an Wert verloren.

Gemischte Analysteneinschätzungen

Die Analystenmeinungen zur Apple-Aktie sind geteilt. Laut TipRanks gibt es insgesamt 27 Ratings, wovon 15 eine Kaufempfehlung, elf eine Halten-Empfehlung und einer eine Verkaufsempfehlung aussprechen. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 239,18 US-Dollar. Dieses Ziel impliziert nur ein geringes Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs und spiegelt die vorsichtige Haltung der Analysten wider.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Basilea-Aktie: Basilea setzt mehr um und passt Prognose an
DocMorris-Aktie: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
Medartis-Aktie: Wachstumsmotor läuft

Bildquelle: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com,Iakov Filimonov / Shutterstock.com,Marek Szandurski / Shutterstock.com,Adam Berry/Getty Images

