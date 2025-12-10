Nach Kursrally 2025: Kann die SoFi-Aktie ihren Höhenflug 2026 fortsetzen?

• SoFi-Aktie verzeichnet 2025 deutliche Kursgewinne• Steigende Erlöse und Kundenwachstum untermauern das Geschäftsmodell• Gewinnprognose für 2026 unterstreicht Wachstumsanspruch

Vom SPAC-Underdog zur ernstzunehmenden Digitalbank

SoFi Technologies ist als Anbieter von Studentenkrediten gestartet und über die Jahre zu einer voll lizenzierten digitalen Bank mit einem breiten Angebot an Kredit-, Spar- und Investmentprodukten herangewachsen. Der Gang an die Börse über einen SPAC im Jahr 2021 fiel jedoch in eine Phase, in der viele Wachstums- und FinTech -Aktien massiv unter Druck geraten waren. Entsprechend lange tat sich der Markt schwer, SoFi als ernstzunehmenden Player im Finanzsektor zu bewerten. Die Skepsis gegenüber ehemaligen SPAC-Titeln wog schwer, da viele vergleichbare Unternehmen ihre ursprünglichen Versprechen nicht einlösen konnten.

Das Bild durfte sich im Verlauf des Jahres 2025 deutlich gewandelt haben, wie ein Blick auf die Kursperformance der SoFi-Aktie indiziert: Rund 80 Prozent hat der Anteilsschein 2025 an der NASDAQ zugelegt. Dieser Wandel wird begünstigt durch die operative Aufstellung: SoFi agiert mittlerweile als Vollbank mit eigener Lizenz und einer wachsenden Einlagenbasis. Diese Struktur erlaubt eine Refinanzierung unabhängig von volatilen externen Kreditmärkten und verleiht dem Geschäftsmodell eine Stabilität, die reinen Kreditvermittlern oft fehlt. Flankiert wird dies durch die technologische Sparte: Mit den Töchtern Galileo und Technisys tritt SoFi als Infrastrukturanbieter für andere Finanzinstitute auf. Diese Diversifizierung generiert Einnahmeströme, die strukturell eher einem Software-Unternehmen ähneln als einer klassischen Bank.

Wachstumstreiber: Mitglieder, Ökosystem und Plattformgeschäft

Die operativen Kennzahlen zeigen, dass die Kursrally nicht allein auf Stimmung basiert. Laut dem offiziellen Quartalsbericht für das dritte Quartal 2025 steigerte SoFi die bereinigten Nettoerlöse auf rund 950 Millionen US-Dollar, ein Plus von knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig erreichte die Mitgliederzahl 12,6 Millionen, nachdem innerhalb eines einzigen Quartals 905'000 neue Kunden hinzugekommen waren. Die Zahl der genutzten Produkte stieg auf 18,6 Millionen, wobei etwa 1,4 Millionen neue Produkte eröffnet wurden. Entscheidend ist dabei nicht nur das Wachstum in der Breite, sondern auch in der Tiefe: Rund 40 Prozent der neuen Produkte wurden von bestehenden Mitgliedern abgeschlossen - ein Indiz dafür, dass das Cross-Selling über das Ökosystem zunehmend funktioniert.

Parallel dazu verschiebt SoFi den Schwerpunkt des Geschäftsmodells weg von rein zinsabhängigen Erträgen hin zu kapitalarmen, gebührenbasierten Einnahmen. Der Anteil dieser Fee-Erlöse - etwa aus Zahlungsverkehr, Brokerage, Vermittlungs- und Plattformgebühren - summierte sich im dritten Quartal 2025 auf mehr als 400 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von rund 50 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Besonders hervor sticht dabei das Loan-Platform-Geschäft: SoFi vermittelt Kredite an Dritte, die diese dann selbst auf die Bilanz nehmen. Allein in einem Quartal wurden hier nach Angaben von SoFi rund 3,4 Milliarden US-Dollar an Volumen generiert, ohne dass die Bank das volle Kreditrisiko tragen muss. Diese kapitalleichte Struktur macht das Wachstum weniger abhängig von der eigenen Bilanz und unterstützt die Margen.

Bewertung, Ausblick und Perspektive für 2026

Die Kehrseite der starken Entwicklung ist ein Bewertungsniveau, das deutlich über dem klassischer Banken liegt. Das Kurs-Buch-Verhältnis bewegt sich mittlerweile auf einem Niveau, das über dem durchschnittlichen Bewertungsmultiplikator traditioneller Universalbanken liegt, wie The Motley Fool berichtet. Diese höhere Bewertung impliziert am Markt die Erwartung, dass das Unternehmen weiterhin stärker wachsen wird als etablierte Institute. Zukünftige Kursentwicklungen dürften daher eng an die Fähigkeit des Unternehmens geknüpft sein, diese eingepreisten Wachstumserwartungen operativ zu erfüllen.

Für das Gesamtjahr 2026 hat das Management einen Gewinnkorridor von 0,55 bis 0,80 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Diese Prognose signalisiert das Ziel, die erreichte Profitabilität weiter auszubauen. Für Investoren bedeutet dies, dass der Fokus verstärkt auf der Skalierbarkeit der Gewinne liegen dürfte. Sollte SoFi diesen Ausblick bestätigen, würde dies einen deutlichen Anstieg des Ergebnisses pro Aktie im Vergleich zu 2025 bedeuten.

Für die weitere Entwicklung im Jahr 2026 sind sowohl Chancen als auch Risikofaktoren relevant. Auf der Chancen-Seite stehen die wachsende Mitgliederbasis und der Ausbau des Technologiegeschäfts (Galileo/Technisys) sowie neue Produktbereiche. Dem stehen marktbedingte Herausforderungen gegenüber: Aufgrund der ambitionierten Bewertung könnten makroökonomische Veränderungen oder Schwankungen bei der Kreditqualität stärkeren Einfluss auf den Aktienkurs nehmen als bei niedriger bewerteten Titeln, so The Motley Fool weiter. Für das Jahr 2026 wird entscheidend sein, ob die Kombination aus Banklizenz und Technologieplattform dauerhaft höhere Margen generieren kann, als dies im klassischen Bankensektor üblich ist.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch