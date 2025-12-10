Warten auf US-Zinsentscheid: Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag etwas schwächer.

Der SMI ging etwas tiefer in den Handel und bewegte sich auch im Verlauf überwiegend in der Verlustzone. Letztlich ging er 0,39 Prozent schwächer bei 12'931,16 Punkten aus dem Handel.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentierten sich ebenfalls niedriger und gaben schliesslich 0,36 Prozent auf 17'768,45 Zähler bzw. 0,41 Prozent auf 2'093,62 Einheiten nach.

Die am Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ist der massgebliche Grund für die Zurückhaltung, hiess es im Handel. Denn auch wenn die nächste Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher gilt, sind es die begleitenden Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell, auf die Investoren besonders achten werden. So gehen zahlreiche Marktbeobachter davon aus, dass die Kommentare eher zurückhalten ausfallen werden, was den weiteren Zinspfad betrifft.

An den US-Anleihenmärkten werde dies bereits eingepreist, hiess es von Händlern. Dies zeige sich an den steigenden Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. "Steigende Renditen am langen Ende führen zu höheren Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte und konterkarieren damit die positiven Auswirkungen von Leitzinssenkungen durch die Notenbank." Diese Entwicklung reflektiere aber auch die Erkenntnis, dass nach der morgigen Senkung höchstwahrscheinlich einige Monate ins Land gehen werden, bis die Geldpolitik erneut gelockert werden könnte. "Der Markt muss auch damit rechnen, dass sich der Zinssenkungszyklus in den USA dem Ende zuneigen könnte." Dann hätten diejenigen, die bislang noch mit bis zu vier Senkungen für 2026 rechneten, auf Sand gebaut und vielleicht zu viele Aktien im Depot.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Dienstag zu.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas fester und hielt sich im Laufe des Tages weitgehend im Plus. Er verabschiedete sich schliesslich 0,49 Prozent höher bei 24.162,65 Zählern in den Feierabend.

Dennoch blieben die Anleger vorsichtig, da am Mittwochabend die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt gibt. Am Markt gilt ein kleiner Zinssenkungsschritt um 0,25 Prozentpunkte bereits als eingepreist.

Der Leitindex hat sich inzwischen von seinem Tief am 21. November um etwas mehr als 5 Prozent nach oben gearbeitet. Am Freitag wurde dabei auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden. Das Jahr 2025 ist alles in allem bislang mit einem Gewinn von etwas mehr als 21 Prozent gut verlaufen für den DAX.

"Wir sehen eine Aktienrally mit angezogener Handbremse", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die DAX-Gewinne. Es fehle jedoch die richtige "Überzeugung". Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets verwies auf den US-Anleihemarkt, wo die Renditen stiegen. Die zehnjährige Staatsanleihe rentiere höher als im September 2024, als die Fed mit ihren Zinssenkungen begann, konstatierte er und sprach von einer "ungewöhnlichen Diskrepanz im Vergleich zu den anderen Lockerungszyklen". Steigende Renditen, so erläuterte er, führten am langen Ende zu höheren Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte und konterkarierten damit die positiven Auswirkungen von Leitzinssenkungen.

WALL STREET

Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed tat sich an den US-Aktienbörsen nicht viel.

Der Dow Jones schloss mit einem leichten Minus von 0,37 Prozent bei 47'561,12 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 23'576.49 Zählern in den Feierabend.

"Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Mittwoch moderate Verluste.

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,42 Prozent ab auf 50'443,30 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,58 Prozent nach auf 3'887,02 Zähler.

Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng steckt Verluste von 0,48 Prozent auf 25'312,55 Einheiten ein.

Asiens Aktienmärkte fahren am Mittwoch überwiegend Verluste ein. Am Tag des anstehenden Fed-Zinsentscheids in den USA überwiegt an den Handelsplätzen der Region die Vorsicht. Während eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank bei den meisten Investoren als sicher gilt, sorgen nun die möglichen Erwartungen der Fed an das kommende Jahr für Unruhe. Auch die zuletzt stark gestiegenen Renditen an den internationalen Anleihemärkten wecken zunehmend Besorgnis.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires