Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’931 -0.4%  SPI 17’768 -0.4%  Dow 47’560 -0.4%  DAX 24’163 0.5%  Euro 0.9374 0.0%  EStoxx50 5’718 -0.1%  Gold 4’210 0.0%  Bitcoin 74’636 -0.2%  Dollar 0.8061 0.0%  Öl 62.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Adecco1213860Logitech2575132Kuros32581411
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Swatch-Aktie: Swatch Group befindet sich in Kartellverfahren in Italien
Porsche-Aktie: Wechsel im Management - Meschke gibt Vorstandsposten bei Porsche SE ab
GameStop-Aktie tiefrot: Weniger verdient als erwartet bei enttäuschenden Erlösen
Cicor-Angebot für TT Electronics unter Druck: DBAY erwägt Gegenangebot
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 10.12.2025 07:03:44

Warten auf US-Zinsentscheid: Asiens Börsen im Minus

In Fernost weisen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte rote Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag etwas schwächer.

Der SMI ging etwas tiefer in den Handel und bewegte sich auch im Verlauf überwiegend in der Verlustzone. Letztlich ging er 0,39 Prozent schwächer bei 12'931,16 Punkten aus dem Handel.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentierten sich ebenfalls niedriger und gaben schliesslich 0,36 Prozent auf 17'768,45 Zähler bzw. 0,41 Prozent auf 2'093,62 Einheiten nach.

Die am Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ist der massgebliche Grund für die Zurückhaltung, hiess es im Handel. Denn auch wenn die nächste Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher gilt, sind es die begleitenden Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell, auf die Investoren besonders achten werden. So gehen zahlreiche Marktbeobachter davon aus, dass die Kommentare eher zurückhalten ausfallen werden, was den weiteren Zinspfad betrifft.

An den US-Anleihenmärkten werde dies bereits eingepreist, hiess es von Händlern. Dies zeige sich an den steigenden Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. "Steigende Renditen am langen Ende führen zu höheren Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte und konterkarieren damit die positiven Auswirkungen von Leitzinssenkungen durch die Notenbank." Diese Entwicklung reflektiere aber auch die Erkenntnis, dass nach der morgigen Senkung höchstwahrscheinlich einige Monate ins Land gehen werden, bis die Geldpolitik erneut gelockert werden könnte. "Der Markt muss auch damit rechnen, dass sich der Zinssenkungszyklus in den USA dem Ende zuneigen könnte." Dann hätten diejenigen, die bislang noch mit bis zu vier Senkungen für 2026 rechneten, auf Sand gebaut und vielleicht zu viele Aktien im Depot.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Dienstag zu.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas fester und hielt sich im Laufe des Tages weitgehend im Plus. Er verabschiedete sich schliesslich 0,49 Prozent höher bei 24.162,65 Zählern in den Feierabend.

Dennoch blieben die Anleger vorsichtig, da am Mittwochabend die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt gibt. Am Markt gilt ein kleiner Zinssenkungsschritt um 0,25 Prozentpunkte bereits als eingepreist.

Der Leitindex hat sich inzwischen von seinem Tief am 21. November um etwas mehr als 5 Prozent nach oben gearbeitet. Am Freitag wurde dabei auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden. Das Jahr 2025 ist alles in allem bislang mit einem Gewinn von etwas mehr als 21 Prozent gut verlaufen für den DAX.

"Wir sehen eine Aktienrally mit angezogener Handbremse", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die DAX-Gewinne. Es fehle jedoch die richtige "Überzeugung". Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets verwies auf den US-Anleihemarkt, wo die Renditen stiegen. Die zehnjährige Staatsanleihe rentiere höher als im September 2024, als die Fed mit ihren Zinssenkungen begann, konstatierte er und sprach von einer "ungewöhnlichen Diskrepanz im Vergleich zu den anderen Lockerungszyklen". Steigende Renditen, so erläuterte er, führten am langen Ende zu höheren Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte und konterkarierten damit die positiven Auswirkungen von Leitzinssenkungen.

WALL STREET

Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed tat sich an den US-Aktienbörsen nicht viel.

Der Dow Jones schloss mit einem leichten Minus von 0,37 Prozent bei 47'561,12 Punkten.
Der NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 23'576.49 Zählern in den Feierabend.

"Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Mittwoch moderate Verluste.

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,42 Prozent ab auf 50'443,30 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,58 Prozent nach auf 3'887,02 Zähler.

Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng steckt Verluste von 0,48 Prozent auf 25'312,55 Einheiten ein.

Asiens Aktienmärkte fahren am Mittwoch überwiegend Verluste ein. Am Tag des anstehenden Fed-Zinsentscheids in den USA überwiegt an den Handelsplätzen der Region die Vorsicht. Während eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank bei den meisten Investoren als sicher gilt, sorgen nun die möglichen Erwartungen der Fed an das kommende Jahr für Unruhe. Auch die zuletzt stark gestiegenen Renditen an den internationalen Anleihemärkten wecken zunehmend Besorgnis.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09.12.25 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
09.12.25 Emmi – englischer Käsekuchen als Kurstreiber?
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
09.12.25 SG-Marktüberblick: 09.12.2025
09.12.25 SMI kratzt an 13.000er-Marke
09.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 13‘000er-Barriere im Blick
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’483.37 19.97 B9GSAU
Short 13’773.58 13.81 SI9BRU
Short 14’292.86 8.83 B94SVU
SMI-Kurs: 12’931.16 09.12.2025 17:31:24
Long 12’413.35 19.38 SAKBZU
Long 12’135.26 13.66 S0CB8U
Long 11’625.67 8.95 BH2SIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
10.12.25 Abingdon Investments Limited Registered Shs / Generalversammlung
10.12.25 Adobe Inc / Quartalszahlen
10.12.25 Adobe Inc Cert Deposito Arg Repr 1-11 Sh / Quartalszahlen
10.12.25 Adobe Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen
10.12.25 Adobe Inc. / Quartalszahlen
10.12.25 AIkido Pharma Inc Registered Shs / Generalversammlung
10.12.25 AMC Entertainment Holdings / Generalversammlung
10.12.25 Amtech Systems Inc. / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
10.12.25 Unemployment Rate
10.12.25 Producer Price Index (MoM)
10.12.25 Producer Price Index (YoY)
10.12.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
10.12.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
10.12.25 Manufacturing Output (MoM)
10.12.25 Industrial Output (MoM)
10.12.25 Kerninflation (im Monatsvergleich)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
10.12.25 Inflation (HICP) (Jahr)
10.12.25 Industrieproduktion ( Jahr )
10.12.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
10.12.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.12.25 Industrieproduktion ( Monat )
10.12.25 Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr )
10.12.25 Kerninflation
10.12.25 Handelsbilanz
10.12.25 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
10.12.25 Leistungsbilanz
10.12.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.12.25 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
10.12.25 Industrieproduktion (Jahr)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
10.12.25 Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr )
10.12.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
10.12.25 Industrial Output s.a. (MoM)
10.12.25 M2 Geldmenge (Jahr)
10.12.25 Neue Kredite
10.12.25 Industrieproduktion (Jahr)
10.12.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
10.12.25 BoE Gouverneur Bailey Rede
10.12.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
10.12.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
10.12.25 Globale Handelsbilanz
10.12.25 M3-Geldmenge
10.12.25 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.12.25 IPCA-Inflation
10.12.25 MBA Hypothekenanträge
10.12.25 Arbeitskostenindex
10.12.25 Zinsentscheidung der BoC
10.12.25 Geldpolitischer Begleittext der BoC
10.12.25 Großhandelsinventare
10.12.25 EIA Rohöl Lagerbestand
10.12.25 Pressekonferenz der BoC
10.12.25 Geburtstag des Sultans von Selangor
10.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
10.12.25 Zinsprojektionen - 2 Jahre
10.12.25 Zinsprojektionen - Langfristig
10.12.25 Zinsprojektionen - 3 Jahre
10.12.25 Zinsprojektionen - 1 Jahr
10.12.25 Zinsprojektionen - Aktuell
10.12.25 Fed-Zinsentscheid
10.12.25 Erklärung zur Geldpolitik der Fed
10.12.25 FOMC Wirtschaftsprojektion
10.12.25 Monatliches Budget-Statement
10.12.25 FOMC Pressekonferenz
10.12.25 Zinssatzentscheidung
10.12.25 Produktionsverkäufe

Meistgelesene Nachrichten

Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: KI-Kooperation mit OpenAI
NVIDIA-Aktie etwas tiefer: Teilfreigabe für KI-Chips bringt Bewegung
BAT-Aktie verliert: British American Tobacco plant Aktienrückkauf im Wert von 1,3 Milliarden Pfund
ChatGPT Prognose – Ethereum, Solana und Bitcoin Hyper
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Dienstagabend fester
Tesla-Aktie im Fokus: Musk sieht entscheidenden Zukunftsbaustein in zentraler Hightech-Komponente
Vonovia-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief - darum sehen Analysten trotzdem Aufwärtspotenzial

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0729 0.0010
1.37

finanzen.net News

Datum Titel
07:04 ROUNDUP/Exportkontrollen, unfaire Politik: Wird China unsicherer?
07:04 ROUNDUP 2/Nach Trumps Kritik: Selenskyj spricht über mögliche Wahlen
07:04 ROUNDUP/Australien: Social-Media-Verbot für unter-16-Jährige startet
06:47 DAX-FLASH: Kleine Verluste vor der US-Leitzinsentscheidung am Abend
06:40 Suchmaschine Ecosia schlägt Klima-Nobelpreis vor
06:40 Trump: Verletzter Nationalgardist aufgestanden
06:40 Experte: Asylverfahren in Drittstaaten wären großer Fortschritt
06:40 Bundesregierung berät über Schutz vor Schikane-Klagen
06:39 Schülervertreter: Social-Media-Verbot ist keine Lösung
06:34 ROUNDUP/Selenskyj: Bei gewährleisteter Sicherheit sind Wahlen möglich