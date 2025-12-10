|Investments im Blick
|
10.12.2025 03:18:36
Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne Family Office vorgenommen. Auf diese Investments setzte er im jüngsten Jahresviertel.
Für das dritte Quartal 2025 zeigt dieses Dokument zahlreiche Anpassungen im Porfolio. So haben es einige Investments neu unter die zehn grössten Aktienbeteiligungen des Duquesne Family Office geschafft - darunter auch ein kompletter Neuzugang - und auch bei vielen der älteren Top-Positionen wurden Änderungen vorgenommen. Die grösste Wette von Druckenmiller bleibt jedoch weiterhin unangefochten.
Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten Aktienbeteiligungen des Starinvestors nach ihrem Anteil am Gesamtdepot zum 30. September 2025. Investitionen in andere Anlageformen wie beispielsweise ETFs wurden nicht berücksichtigt.
finanzen.ch
Weitere Links:
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag etwas nach, während der deutsche Leitindex leicht zulegte. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.