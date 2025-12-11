Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer

Oracle hat im abgelaufenen Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,26 US-Dollar erzielt und damit dem Vorjahreswert von 1,10 US-Dollar deutlich übertroffen. Damit verdiente Oracle zudem erheblich mehr als am Markt erwartet worden war, die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf 1,64 US-Dollar belaufen.

Für den Umsatz des SAP-Konkurrenten hatten Experten unterdessen einen Wert von 16,19 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, tatsächlich erlöste Oracle im Berichtsquartal 16,1 Milliarden US-Dollar - nach 14,06 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Enttäuschung trotz hoher Wachstumsraten im KI-Geschäft

Der US-Softwarekonzern Oracle wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen der Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren. Die Oracle-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 11,55 Prozent tiefer bei 197,26 US-Dollar.

Sollte der Kurs auch im regulären Handel in dieser Grössenordnung fallen, könnte er wieder auf das Niveau von Mitte Juni zurückfallen. Im Sommer und Herbst hatte Oracle am Finanzmarkt stark vom KI-Boom profitiert. Im September war der Kurs nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bis auf fast 350 Dollar geklettert.

Der Börsenwert kratzte damals an der Marke von einer Billion Dollar. Unternehmensgründer und Vorstandmitglied Larry Ellison, der rund 40 Prozent der Anteile hält, hatte nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg zwischenzeitlich Elon Musk an der Spitze der weltweit reichsten Menschen abgelöst. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch ist Oracle 636 Milliarden Dollar (544 Mrd Euro) wert.

Oracle ist zwar vor allem für seine angestammte Datenbanksoftware bekannt, hat aber inzwischen auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing Erfolg. Der Konzern stellt unter anderem die Infrastruktur für dieses Geschäft. Im zweiten Geschäftsquartal zog der Umsatz in diesem Segment um rund ein Drittel auf knapp acht Milliarden Dollar an.

Damit steuert die Sparte inzwischen rund die Hälfte zum Gesamtumsatz von 16 Milliarden Dollar bei. Da der Erlös mit Software leicht zurückging, lag das um Währungseffekte bereinigte Wachstum konzernweit bei 13 Prozent. Da die Kosten etwas stärker als der Umsatz anzogen, legte der operative Gewinn, bereinigt um Sonderposten, auf dieser Basis um neun Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar zu.

Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26, das im Mai endet, rechnet Oracle jetzt mit Investitionen von rund 50 Milliarden Dollar und damit 15 Milliarden Dollar mehr als noch im September. Angesichts hoher Schulden müssen diese Investitionen sich auch rentieren.

