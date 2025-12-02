Dienstagshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels steigen

Am Dienstag gewann der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.39 Prozent auf 47’474.46 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.191 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.616 Prozent stärker bei 47’580.85 Punkten, nach 47’289.33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 47’597.11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47’263.92 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 47’562.87 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Wert von 45’295.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44’782.00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.99 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48’431.57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 10.15 Prozent auf 205.38 USD), Caterpillar (+ 2.54 Prozent auf 582.47 USD), Honeywell (+ 1.54 Prozent auf 193.15 USD), Cisco (+ 1.09 Prozent auf 76.87 USD) und Apple (+ 1.09 Prozent auf 286.19 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Home Depot (-1.98 Prozent auf 304.40 EUR), Walt Disney (-1.82 Prozent auf 104.83 USD), Coca-Cola (-1.78 Prozent auf 70.67 USD), Chevron (-1.50 Prozent auf 150.25 USD) und IBM (-1.27 Prozent auf 301.78 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43’047’256 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.704 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch