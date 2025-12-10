|Weitere Daten vorgelegt
|
10.12.2025 14:40:00
Roche-Aktie steigt: Giredestrant senkt Rückfall-Risiko bei Brustkrebs um 30 Prozent
Roche hat weitere Daten aus der zulassungsrelevanten lidERA-Studie mit dem neuartigen Krebskandidaten Giredestrant vorgelegt.
Die Ergebnisse werden auf dem Fachkongress San Antonio Breast Cancer Symposium präsentiert und sind Teil des offiziellen Presseprogramms, teilte Roche am Mittwoch mit. Die Auswertung zu Gesamtüberlebensdaten sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, zeigt jedoch einen positiven Trend.
Die Roche-Aktie legt an der SIX zeitweise um 2,32 Prozent auf 322,62 Franken zu.
awp-robot/hr/mk
Basel (awp)
