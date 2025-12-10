Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Weitere Daten vorgelegt 10.12.2025 14:40:00

Roche-Aktie steigt: Giredestrant senkt Rückfall-Risiko bei Brustkrebs um 30 Prozent

Roche-Aktie steigt: Giredestrant senkt Rückfall-Risiko bei Brustkrebs um 30 Prozent

Roche hat weitere Daten aus der zulassungsrelevanten lidERA-Studie mit dem neuartigen Krebskandidaten Giredestrant vorgelegt.

Eine Behandlung mit dem Mittel hat bei Patientinnen einer bestimmten Form von Brustkrebs im Frühstadium das Risiko, dass die Krankheit zurückkehrt oder es zum Tod kommt um 30 Prozent im Vergleich zur Standard-Endokrintherapie gesenkt.

Die Ergebnisse werden auf dem Fachkongress San Antonio Breast Cancer Symposium präsentiert und sind Teil des offiziellen Presseprogramms, teilte Roche am Mittwoch mit. Die Auswertung zu Gesamtüberlebensdaten sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, zeigt jedoch einen positiven Trend.

Die Roche-Aktie legt an der SIX zeitweise um 2,32 Prozent auf 322,62 Franken zu.

awp-robot/hr/mk

Basel (awp)

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
