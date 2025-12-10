Roche-Aktie steigt: Giredestrant senkt Rückfall-Risiko bei Brustkrebs um 30 Prozent

Eine Behandlung mit dem Mittel hat bei Patientinnen einer bestimmten Form von Brustkrebs im Frühstadium das Risiko, dass die Krankheit zurückkehrt oder es zum Tod kommt um 30 Prozent im Vergleich zur Standard-Endokrintherapie gesenkt.

Die Ergebnisse werden auf dem Fachkongress San Antonio Breast Cancer Symposium präsentiert und sind Teil des offiziellen Presseprogramms, teilte Roche am Mittwoch mit. Die Auswertung zu Gesamtüberlebensdaten sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, zeigt jedoch einen positiven Trend.

Die Roche-Aktie legt an der SIX zeitweise um 2,32 Prozent auf 322,62 Franken zu.

Basel (awp)