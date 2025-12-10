Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’931 -0.4%  SPI 17’768 -0.4%  Dow 47’560 -0.4%  DAX 24’163 0.5%  Euro 0.9377 -0.1%  EStoxx50 5’718 -0.1%  Gold 4’208 0.4%  Bitcoin 74’866 2.4%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 62.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Palantir36244719Apple908440Amrize143013422COSMO Pharmaceuticals32590356
Top News
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Nach Kursrally 2025: Kann die SoFi-Aktie ihren Höhenflug 2026 fortsetzen?
Warum die Tesla-Aktie in Europa unter Druck steht - und welche Faktoren tatsächlich dominieren
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Suche...
Rally in Europa 10.12.2025 03:25:00

Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können

Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können

Das Börsenjahr 2025 geht auf die Zielgerade - Zeit für eine erste Bilanz. Während viele Anleger den Blick auf die USA oder Asien richten, spielte sich das grosse Comeback 2025 auf europäischem Boden ab.

Allen voran glänzte Spanien mit einem fulminanten Kursfeuerwerk: Der Leitindex IBEX 35 legte seit Jahresbeginn um über 44 Prozent zu. Damit liess er selbst die Tech-lastige Nasdaq (+21 Prozent) oder den EuroStoxx 50 (+17 Prozent) klar hinter sich.

Was steckt hinter dieser Rally? Zum einen eine überdurchschnittlich starke Konjunktur - Spaniens BIP soll 2025 um 2.9 Prozent wachsen. Entscheidender jedoch: Die spanischen Banken, traditionell stark gewichtet im Index, erlebten ein historisches Börsenjahr. Kursgewinne von mehr als 90 Prozent (Unicaja und BBVA) trieben den IBEX regelrecht nach oben. Selbst nach der Kursrally sehen Analysten noch weiteres Potenzial von rund 5 Prozent- bei deutlich geringeren Alternativen im Anleihemarkt.

Auch Italien überraschte mit einem Kursplus von gut 27 Prozent im FTSE MIB. Treiber hier: unterbewertete Exporteure, wachsendes Interesse institutioneller Investoren im Immobilien- und Tourismussektor sowie eine zunehmende Fokussierung auf Nachhaltigkeit. Trotz schwacher Wachstumsraten (nur 0.5 Prozent BIP) schoben diese Sondereffekte den Markt an.

Nicht zu vergessen: Osteuropa. Der polnische WIG glänzte in diesem Jahr bislang mit einem Zugewinn von knapp 35 Prozent, der ungarische Aktienmarkt verbesserte sich um 38 Prozent und die tschechische Börse legte sogar um fast 49 Prozent zu. Getragen wurde die Entwicklung von Banken und Konsumgütern sowie der Hoffnung auf eine geopolitische Entspannung im Ukraine-Konflikt. Polen und Tschechien profitieren zudem massiv von EU-Fördermitteln und ihrer Nähe zur deutschen Industrie.

Wer sich an dieser Entwicklung beteiligen möchte, findet inzwischen eine Reihe gut handelbarer Länder-ETFs, die auch in der Schweiz gelistet sind. Drei besonders interessante Optionen:

Der Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc bildet den spanischen Leitindex eins zu eins physisch ab. Er ist thesaurierend, günstig mit 0.25 Prozent TER, und aktuell mit rund +44 Prozent seit Jahresanfang im Plus, genau wie sein Referenzindex. Ideal für Anleger, die gezielt auf eine weitere Outperformance spanischer Blue Chips setzen wollen.

Mit dem iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) investieren Anleger breit in italienische Standardwerte, von Eni über Intesa Sanpaolo bis zu Ferrari. Der ETF setzt auf vollständige physische Replikation, ist ebenfalls thesaurierend und weist eine überschaubare TER von 0.35 Prozent auf. Die YTD-Performance liegt bei über 20 Prozent, was das solide Momentum des italienischen Marktes widerspiegelt.

Der Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ist noch ein echter Geheimtipp für mutigere Anleger. Der ETF bietet Zugang zu osteuropäischen Märkten (ohne Russland), ist synthetisch replizierend, thesaurierend, und hat eine TER von 0.50 Prozent. Die Performance seit Jahresanfang liegt bei mehr als 40 Prozent, die Dreijahres-Rendite bei über 100 Prozent, allerdings bei einer spürbaren Volatilität von 24 Prozent. Wer Schwankungen aushält, wird mit hohem Potenzial belohnt.

Fazit: 2025 war bislang das Jahr der Überraschungssieger in Europa. Wer geografisch differenziert investieren will, findet in ETFs auf Spanien, Italien und Osteuropa spannende Möglichkeiten mit Substanz. Trotz bereits erzielter Kursgewinne könnten sich diese Märkte auch 2026 überdurchschnittlich entwickeln - gerade im Vergleich zu den hoch bewerteten US-Tech-Aktien.

Weitere Links:

Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
Gegen den Markttrend: Wie die Contrarian-Strategie mit ETFs umgesetzt werden kann

Bildquelle: Imagentle / Shutterstock.com,pichetw / Shutterstock,SHUN_J / Shutterstock.com

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: KI-Kooperation mit OpenAI
NVIDIA-Aktie etwas tiefer: Teilfreigabe für KI-Chips bringt Bewegung
BAT-Aktie verliert: British American Tobacco plant Aktienrückkauf im Wert von 1,3 Milliarden Pfund
ChatGPT Prognose – Ethereum, Solana und Bitcoin Hyper
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Dienstagabend fester
Tesla-Aktie im Fokus: Musk sieht entscheidenden Zukunftsbaustein in zentraler Hightech-Komponente
Vonovia-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief - darum sehen Analysten trotzdem Aufwärtspotenzial

finanzen.net News

Datum Titel
23:13 ROUNDUP: Arbeit an Friedensplan - Selenskyj zu Gesprächen in Rom
22:36 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid
22:29 Selenskyj: Bei gewährleisteter Sicherheit sind Wahlen möglich
22:28 Übergabe des überarbeiteten Friedensplans an USA verzögert sich
22:23 Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid
21:46 Republikanischer Senator warnt Trump vor Krieg mit Venezuela
20:58 Devisen: Euro wenig verändert
20:56 GNW-News: Greater Bay Area Science Forum 2025 startet in Guangzhou mit Fokus auf Synergie von Industrie und Forschung
20:36 Trump dementiert 20-Milliarden-Schutzschirm für Ungarn
20:19 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung'

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.