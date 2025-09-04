Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.09.2025 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend im Aufwind

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 24,55 USD.

Intel
19.33 CHF 1.27%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,3 Prozent auf 24,55 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 21'629 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 24,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,86 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5'807'635 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 12,20 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 17,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 38,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,038 USD aus. Intel gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,134 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

