Intel Aktie 941595 / US4581401001

32.97
CHF
3.27
CHF
11.00 %
11:51:17
BRXC
24.10.2025 10:45:21

Intel Underweight

Intel
32.97 CHF 11.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel von 21 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dank einer soliden Nachfrage habe der Chipkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Harlan Sur am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die längerfristigen Herausforderungen stellten aber weiter ein Risiko für die Fundamentaldaten und die Ertragskraft dar./ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:37 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Underweight
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30.00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 38.16 		Abst. Kursziel*:
-21.38%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 38.16 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.38%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse