Intel Aktie 941595 / US4581401001
32.97CHF
3.27CHF
11.00 %
11:51:17
BRXC
24.10.2025 10:45:21
Intel Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel von 21 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dank einer soliden Nachfrage habe der Chipkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Harlan Sur am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die längerfristigen Herausforderungen stellten aber weiter ein Risiko für die Fundamentaldaten und die Ertragskraft dar./ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Underweight
Unternehmen:
Intel Corp.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 30.00
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
$ 38.16
Abst. Kursziel*:
-21.38%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
$ 38.16
Abst. Kursziel aktuell:
-21.38%
Analyst Name::
Harlan Sur
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intel Corp.
08:46
|Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke (Spiegel Online)
06:30
|Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke (AWP)
23.10.25
|Intel shares jump on improved revenue as turnaround shows progress (Financial Times)
23.10.25
|Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend mit Kursplus (finanzen.ch)
23.10.25