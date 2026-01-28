NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. In der KI-Wertschöpfungskette hätten neben den Halbleiter-Favoriten Nvidia und Broadcom unter anderem die Branchenkollegen AMD, Mediatek und Marvell sowie Eaton das größte Ergebnispotenzial, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Intel und Cisco sowie die Serverhersteller Dell und HP Enterprise seien in diesem Bereich indes weniger aktiv, als es sich in der KI-Debatte widerspiegele. Die Intel-Aktie sei zudem vergleichsweise teuer./gl/edh;