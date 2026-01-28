Intel Aktie 941595 / US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. In der KI-Wertschöpfungskette hätten neben den Halbleiter-Favoriten Nvidia und Broadcom unter anderem die Branchenkollegen AMD, Mediatek und Marvell sowie Eaton das größte Ergebnispotenzial, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Intel und Cisco sowie die Serverhersteller Dell und HP Enterprise seien in diesem Bereich indes weniger aktiv, als es sich in der KI-Debatte widerspiegele. Die Intel-Aktie sei zudem vergleichsweise teuer./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Intel Corp.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
$ 36.00
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
$ 43.93
Abst. Kursziel*:
-18.05%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
$ 43.94
Abst. Kursziel aktuell:
-18.07%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
27.01.26
|Intel-Aktie im Plus: Enttäuschende Prognose beginnt zu verblassen (finanzen.ch)
27.01.26
|Intel Aktie News: Intel am Dienstagabend im Aufwind (finanzen.ch)
27.01.26
|Intel Aktie News: Intel am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
27.01.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 steigt zum Start (finanzen.ch)
27.01.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
26.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
26.01.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|35.68
|5.00%
