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Kursverlauf 25.03.2026 20:03:32

Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Der NASDAQ Composite gewinnt am Mittwochnachmittag an Wert.

Corcept Therapeutics
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Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.57 Prozent fester bei 21’885.65 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22’006.43 Zählern und damit 1.12 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21’761.89 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22’093.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’865.46 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 0.501 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23’152.08 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23’613.31 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 18’271.86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 5.81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23’988.26 Punkten. Bei 21’522.75 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Corcept Therapeutics (+ 24.19 Prozent auf 42.00 USD), JetBlue Airways (+ 18.26 Prozent auf 4.96 USD), SMC (+ 9.90) Prozent auf 427.00 USD), Veeco Instruments (+ 7.33 Prozent auf 36.91 USD) und Intel (+ 7.25 Prozent auf 47.26 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Elron Electronic Industries (-17.86 Prozent auf 1.44 USD), NETGEAR (-8.63 Prozent auf 22.35 USD), World Acceptance (-6.21 Prozent auf 127.10 USD), Lifetime Brands (-5.83 Prozent auf 4.85 USD) und Microvision (-4.36 Prozent auf 0.67 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24’866’318 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.671 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.96 erwartet. Mit 12.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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