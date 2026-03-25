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Kursentwicklung im Fokus 25.03.2026 22:34:18

Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Plus

Der NASDAQ Composite performte heute positiv.

SIGA Technologies
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Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.77 Prozent fester bei 21’929.83 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1.12 Prozent auf 22’006.43 Punkte an der Kurstafel, nach 21’761.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 22’093.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’865.46 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.300 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23’152.08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der NASDAQ Composite 23’613.31 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 18’271.86 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 5.62 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23’988.26 Punkte. Bei 21’522.75 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Corcept Therapeutics (+ 19.66 Prozent auf 40.47 USD), JetBlue Airways (+ 13.37 Prozent auf 4.75 USD), Veeco Instruments (+ 7.47 Prozent auf 36.96 USD), Intel (+ 7.08 Prozent auf 47.18 USD) und Astro-Med (+ 7.07 Prozent auf 8.94 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-17.86 Prozent auf 1.44 USD), NETGEAR (-8.46 Prozent auf 22.39 USD), Nissan Motor (-7.83 Prozent auf 2.12 USD), Lifetime Brands (-6.99 Prozent auf 4.79 USD) und World Acceptance (-5.90 Prozent auf 127.52 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’676’127 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.671 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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