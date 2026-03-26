Devisenmarkt mit Zurückhaltung: So steht es um Franken, Dollar und Euro

Das Währungspaar EUR/USD ist auf 1,1521 von 1,1542 am Nachmittag zurückgegangen, während der Dollar gleichzeitig zum Franken auf 0,7958 von 0,7933 klar zugelegt hat.

Der Franken hat sich auch gegenüber dem Euro abgeschwächt. So kostet der a href="/devisen/eurokurs" target="_blank" rel="noopener">Euro

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Der Dollar profitierte von der Ölpreisentwicklung, da die USA ein Ölförderland sind. Zudem spricht die sehr hohe Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg für die Weltleitwährung Dollar. Am Abend notierte das Fass Rohöl der Sorte Brent wieder bei rund 108 US-Dollar.

awp-robot/cf

Zürich (awp)