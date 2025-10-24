Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intel Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 25 auf 30 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Ingo Wermann sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem Hoffnungsschimmer. Der Chipkonzern habe in einem turbulenten dritten Quartal vor allem von der hohen Nachfrage nach PC-Chips und Kostensenkungen profitiert. Er erhöhte daraufhin seine Umsatz- und Gewinnschätzungen, während er seine Annahmen für die Sachinvestitionen deutlich kürzte. Historisch betrachtet sei die Aktie aber sehr hoch bewertet./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Verkaufen
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 38.82
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 37.91
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:51
|Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke - Aktie steigt (AWP)
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16:00
|S&P 500 aktuell: S&P 500 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
16:00
|Börse New York in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
12:09
|Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke - Aktie steigt kräftig (AWP)
|
08:46
|Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke (Spiegel Online)
|
08:46
|Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke (Spiegel Online)
|
06:30
|Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke (AWP)
Analysen zu Intel Corp.
|16:03
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10:45
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|16:03
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10:45
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|16:03
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10:45
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|30.41
|2.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:03
|
DZ BANK
Intel Verkaufen
|16:02
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|15:50
|
DZ BANK
Eni Kaufen
|15:49
|
DZ BANK
Beiersdorf Kaufen
|14:16
|
Deutsche Bank AG
Valeo Hold
|14:11
|
Deutsche Bank AG
VINCI Buy
|14:11
|
Deutsche Bank AG
RELX Hold