NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Intel-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Intel-Aktie bei 24.26 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Intel-Aktie investierten, hätten nun 4.122 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Intel-Papiers auf 43.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180.83 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 80.83 Prozent.

Der Börsenwert von Intel belief sich jüngst auf 220.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch