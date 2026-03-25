Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittwochnachmittag

Um 20:01 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.46 Prozent stärker bei 6’586.39 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53.424 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.869 Prozent fester bei 6’613.36 Punkten in den Handel, nach 6’556.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’568.41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’633.94 Zählern.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.174 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der S&P 500 bei 6’946.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der S&P 500 mit 6’932.05 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Wert von 5’776.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3.97 Prozent. Bei 7’002.28 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’473.52 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 9.14 Prozent auf 26.09 USD), Super Micro Computer (+ 8.32 Prozent auf 24.08 USD), EchoStar A (+ 7.89 Prozent auf 119.58 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.48 Prozent auf 220.73 USD) und Intel (+ 7.25 Prozent auf 47.26 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Verisk Analytics A (-5.24 Prozent auf 184.53 USD), Micron Technology (-3.40 Prozent auf 382.07 USD), Sandisk (-2.90 Prozent auf 682.12 USD), CME Group A (-2.89 Prozent auf 293.94 USD) und General Mills (-2.69 Prozent auf 35.81 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 24’866’318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.671 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Perrigo Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch