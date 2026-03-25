Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’682 1.3%  SPI 17’743 1.6%  Dow 46’432 0.7%  DAX 22’957 1.4%  Euro 0.9158 0.0%  EStoxx50 5’649 1.2%  Gold 4’509 0.8%  Bitcoin 56’117 0.9%  Dollar 0.7919 0.5%  Öl 102.9 3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Sika41879292Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AIXTRON-Aktie deutlich höher: Konzern investiert in neuen Standort in Penang
Whitepaper-Check: Wann Quantenrechner für Bitcoins Verschlüsselung gefährlich werden könnten
Aktien von Shell, Exxon, Chevron & Co.: Schwacher Ölpreis zieht Energieaktien mit nach unten
Merck & Co.-Aktie: Anleger blicken auf Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor
Neue ETF-Chance mit Human Capital: Smart investieren!
Suche...
eToro entdecken

EchoStar a Aktie 3658830 / US2787681061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Performance im Fokus 25.03.2026 20:03:32

Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittwochnachmittag

Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittwochnachmittag

Der S&P 500 befindet sich derzeit im Aufwind.

NVIDIA
141.92 CHF 2.48%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.46 Prozent stärker bei 6’586.39 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53.424 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.869 Prozent fester bei 6’613.36 Punkten in den Handel, nach 6’556.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’568.41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’633.94 Zählern.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.174 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der S&P 500 bei 6’946.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der S&P 500 mit 6’932.05 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Wert von 5’776.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3.97 Prozent. Bei 7’002.28 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’473.52 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 9.14 Prozent auf 26.09 USD), Super Micro Computer (+ 8.32 Prozent auf 24.08 USD), EchoStar A (+ 7.89 Prozent auf 119.58 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.48 Prozent auf 220.73 USD) und Intel (+ 7.25 Prozent auf 47.26 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Verisk Analytics A (-5.24 Prozent auf 184.53 USD), Micron Technology (-3.40 Prozent auf 382.07 USD), Sandisk (-2.90 Prozent auf 682.12 USD), CME Group A (-2.89 Prozent auf 293.94 USD) und General Mills (-2.69 Prozent auf 35.81 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 24’866’318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.671 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Perrigo Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu EchoStar Corp (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
18.03.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
18.03.26 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
17.03.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:22 Marktüberblick: Ölpreise kommen deutlich zurück
09:11 Trump spricht, die Börse bebt: Chancen und Risiken im S&P 500®
08:59 SMI vor möglicher Rückeroberung der 200-Tage-Linie
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich fester
24.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’164.69 19.87 BWLSFU
Short 13’427.19 13.98 B89S1U
Short 13’926.58 8.94 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’681.87 25.03.2026 17:30:00
Long 12’042.19 16.91 SRKBVU
Long 11’890.04 13.98 S9HB2U
Long 11’360.67 8.81 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien-Boom: Rheinmetalls MARTE-Panzer im Blick- So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS
Iran-Krieg vor Deeskalation? SMI beendet Handelstag fest -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schliessen schwächer -- Asiens Börsen schliesslich in Grün
Novo Nordisk-Aktie dreht ins Minus: Mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff auf Wachstumskurs
US-Börsen mit Gewinnen -- SMI letztlich in Grün -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Newron-Aktie verliert deutlich: Rote Zahlen und Pläne für die Wall Street
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Warum Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen stabil bleiben
Vaudoise-Aktie deutlich höher: Gewinn auf neuem Rekordhoch - höhere Dividende?
GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
SKAN-Aktie rutscht ab: Zahlen sinken erwartungsgemäss

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’593.87 0.57%