Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.67 Prozent fester bei 24’162.98 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.975 Prozent auf 24’236.40 Punkte an der Kurstafel, nach 24’002.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 24’081.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’314.25 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.444 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 25’329.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Wert von 25’656.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20’287.83 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.14 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Bei 23’759.97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 16.38 Prozent auf 157.07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.26 Prozent auf 220.27 USD), Intel (+ 7.08 Prozent auf 47.18 USD), Enphase Energy (+ 3.81 Prozent auf 42.53 USD) und O Reilly Automotive (+ 3.60 Prozent auf 91.16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Verisk Analytics A (-4.97 Prozent auf 185.05 USD), Micron Technology (-3.40 Prozent auf 382.09 USD), Palo Alto Networks (-2.54 Prozent auf 153.22 USD), Lam Research (-2.26 Prozent auf 233.45 USD) und Comcast (-1.68 Prozent auf 28.73 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 40’676’127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.671 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch