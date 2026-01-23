Intel Aktie 941595 / US4581401001
37.47CHF
-5.58CHF
-12.96 %
12:57:47
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.01.2026 12:41:18
Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 50 auf 48 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, wogegen der Ausblick auf das laufende Quartal unter den Erwartungen liege, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Er senkte seine Schätzungen./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 48.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 54.32
|
Abst. Kursziel*:
-11.63%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 54.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.67%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intel Corp.
|
12:33
|Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum - Aktie sackt ab (AWP)
|
12:12
|MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen erwartet - Intel unter Druck (Dow Jones)
|
06:45
|Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum (AWP)
|
22.01.26