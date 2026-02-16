Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie 941595 / US4581401001

35.77
CHF
-0.38
CHF
-1.06 %
13:10:38
BRXC
17.02.2026 11:49:13

Intel Market-Perform

Intel
35.77 CHF -1.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Der PC-Markt sei im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal weitgehend unverändert geblieben, wobei die Auslieferungen etwas über dem Vor-Covid-Niveau gelegen hätten, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Er ist weiterhin etwas besorgt über die Dynamik der Vertriebskanäle und sieht diese Entwicklung als Risiko für den Halbleiterkonzern./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 36.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 46.79 		Abst. Kursziel*:
-23.06%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 46.78 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.04%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:49 Intel Market-Perform Bernstein Research
28.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
