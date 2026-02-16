Intel Aktie 941595 / US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Der PC-Markt sei im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal weitgehend unverändert geblieben, wobei die Auslieferungen etwas über dem Vor-Covid-Niveau gelegen hätten, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Er ist weiterhin etwas besorgt über die Dynamik der Vertriebskanäle und sieht diese Entwicklung als Risiko für den Halbleiterkonzern./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
$ 36.00
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
$ 46.79
Abst. Kursziel*:
-23.06%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
$ 46.78
Abst. Kursziel aktuell:
-23.04%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
13.02.26
|Intel Aktie News: Intel am Abend mit Kursplus (finanzen.ch)
13.02.26
|Intel Aktie News: Intel gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
13.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
10.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.ch)
10.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
10.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
10.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
10.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|11:49
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|35.77
|-1.06%
