Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intel Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Jahr habe jedoch enttäuscht, weshalb er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2026 reduziert habe. Das höhere Kursziel reflektiere die gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren im Sektor./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Underweight
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 35.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 54.32
|
Abst. Kursziel*:
-35.57%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 54.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
-35.59%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
06:45
|Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum (AWP)
|
22.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.01.26