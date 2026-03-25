Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’682 1.3%  SPI 17’743 1.6%  Dow 46’429 0.7%  DAX 22’957 1.4%  Euro 0.9151 0.0%  EStoxx50 5’649 1.2%  Gold 4’516 1.0%  Bitcoin 56’183 1.0%  Dollar 0.7918 0.5%  Öl 102.2 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Sika41879292Novartis1200526Roche1203204Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue ETF-Chance mit Human Capital: Smart investieren!
Whitepaper-Check: Wann Quantenrechner für Bitcoins Verschlüsselung gefährlich werden könnten
Analysten-Check: Warum die Citi nach dem Warner-Aus bei Netflix mit einer Preiserhöhung rechnet
Beyond-Meat-Aktie wenig bewegt: Buchhaltungsfehler sorgen für Bilanzverschiebung
Meta-und Alphabet-Aktie dennoch höher: US-Jugendschutz-Prozess verloren
Suche...
eToro entdecken

Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Kursverlauf 25.03.2026 22:34:18

S&P 500 aktuell: S&P 500 schlussendlich fester

S&P 500 aktuell: S&P 500 schlussendlich fester

Der S&P 500 befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Valero Energy
190.55 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.54 Prozent fester bei 6’591.90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53.424 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.869 Prozent auf 6’613.36 Punkte an der Kurstafel, nach 6’556.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’633.94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’568.41 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.258 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 25.02.2026, den Stand von 6’946.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Stand von 6’932.05 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 5’776.65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3.89 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’473.52 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 8.19 Prozent auf 24.05 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7.87 Prozent auf 25.78 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.26 Prozent auf 220.27 USD), Intel (+ 7.08 Prozent auf 47.18 USD) und VeriSign (+ 4.38 Prozent auf 251.70 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Verisk Analytics A (-4.97 Prozent auf 185.05 USD), Micron Technology (-3.40 Prozent auf 382.09 USD), Fidelity National Information Services (-3.13 Prozent auf 47.60 USD), Lumentum (-3.09 Prozent auf 777.17 USD) und Valero Energy (-2.98 Prozent auf 234.54 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40’676’127 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.671 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
24.02.26 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:22 Marktüberblick: Ölpreise kommen deutlich zurück
09:11 Trump spricht, die Börse bebt: Chancen und Risiken im S&P 500®
08:59 SMI vor möglicher Rückeroberung der 200-Tage-Linie
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich fester
24.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’164.69 19.87 BWLSFU
Short 13’427.19 13.98 B89S1U
Short 13’926.58 8.94 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’681.87 25.03.2026 17:30:00
Long 12’042.19 16.91 SRKBVU
Long 11’890.04 13.98 S9HB2U
Long 11’360.67 8.81 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien-Boom: Rheinmetalls MARTE-Panzer im Blick- So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS
Iran-Krieg vor Deeskalation? SMI beendet Handelstag fest -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schliessen schwächer -- Asiens Börsen schliesslich in Grün
Novo Nordisk-Aktie dreht ins Minus: Mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff auf Wachstumskurs
SMI letztlich in Grün -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Newron-Aktie verliert deutlich: Rote Zahlen und Pläne für die Wall Street
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Warum Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen stabil bleiben
Vaudoise-Aktie deutlich höher: Gewinn auf neuem Rekordhoch - höhere Dividende?
GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
SKAN-Aktie rutscht ab: Zahlen sinken erwartungsgemäss

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’591.90 0.54%