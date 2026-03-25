S&P 500 aktuell: S&P 500 schlussendlich fester

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.54 Prozent fester bei 6’591.90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53.424 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.869 Prozent auf 6’613.36 Punkte an der Kurstafel, nach 6’556.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’633.94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’568.41 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.258 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 25.02.2026, den Stand von 6’946.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Stand von 6’932.05 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 5’776.65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3.89 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’473.52 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 8.19 Prozent auf 24.05 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7.87 Prozent auf 25.78 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.26 Prozent auf 220.27 USD), Intel (+ 7.08 Prozent auf 47.18 USD) und VeriSign (+ 4.38 Prozent auf 251.70 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Verisk Analytics A (-4.97 Prozent auf 185.05 USD), Micron Technology (-3.40 Prozent auf 382.09 USD), Fidelity National Information Services (-3.13 Prozent auf 47.60 USD), Lumentum (-3.09 Prozent auf 777.17 USD) und Valero Energy (-2.98 Prozent auf 234.54 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40’676’127 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.671 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch