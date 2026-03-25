Vaudoise-Aktie deutlich höher: Gewinn auf neuem Rekordhoch - höhere Dividende?

Im neuen, bis 2028 laufenden Programm will die Gruppe weiterhin schneller als der Markt zulegen. Das soll mithilfe des weiteren Ausbaus in der Deutschschweiz und mit verstärktem Fokus auf das Immobiliengeschäft gelingen.

"Wir wollen in Zukunft weiterhin nachhaltig profitabel wachsen", sagte Vaudoise-Chef Jean-Daniel Laffely am Mittwoch an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. Der Umsatz soll bis 2028 über die Marke von 1,7 Milliarden Franken geführt werden. Im vergangenen Jahr hatte die Gruppe diesen um knapp 6 Prozent auf gut 1,5 Milliarden gesteigert.

In Deutschschweiz auf Wachstumskurs

Getragen wurde das Wachstum von der Hauptsparte Nichtleben. Da kletterten die Prämieneinnahmen mit 7,5 Prozent, während der Gesamtmarkt gemessen an den Angaben des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) um 4,4 Prozent zugelegt hat.

Besonders ausgeprägt war das Nichtlebenwachstum wie in der Vergangenheit in der Deutschschweiz (+9,5%). Diesen Ausbau soll sich fortsetzen, vielleicht auch dank der Fusion von Helvetia mit der Baloise. "Bei Brokern dürften unsere Angebote mit dem Wegfall eines Mitbewerbers vermehrt auf der Liste stehen", sagte Finanzchef Christoph Borgmann.

Viel erhofft sich die Vaudoise von der Immobilienvermögensverwaltung für Dritte. Dieses Geschäft hat die Gruppe jüngst mit der beinahe vollständigen Übernahme der Immobilien-Investmentgruppe Procimmo ausgebaut. Damit werden nun insgesamt über 9 Milliarden Franken an Immobilienvermögen verwaltet, wobei mittelfristig weiter ein Anstieg auf über 10 Milliarden angestrebt wird.

Die Vaudoise rechnet damit, dass das Immobiliengeschäft und die Pensionskassenberatung bis 2028 nach Abschreibungen rund 10 Millionen Franken zum Nettogewinn der Gruppe beitragen werden. Darauf aufbauend strebt die Gruppe ein normiertes Nettoergebnis von über 150 Millionen Franken an. Im vergangenen Jahr wurde ein Rekordgewinn von 156 Millionen erzielt.

Weiteres Dividendenwachstum angestrebt

Vom künftigen Erfolg sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Ausschüttungsquote soll zunächst bei über 50 Prozent liegen, längerfristig sogar bei zwei Dritteln. An der kommenden Generalversammlung wird zum achten Mal in Folge eine Dividendenerhöhung auf 27 Franken je Namenaktie B vorgeschlagen. Damit liegt die Quote bei gut 50 Prozent.

Die Nichtleben-Kundinnen und -Kunden profitieren in Form von Prämienrabatten am Gewinn. Der Betrag der Gewinnweitergabe beläuft sich auf 40 Millionen Franken, entsprechend einem Prämienrabatt von 10 Prozent für Motorfahrzeugversicherte im Zeitraum 2026 bis 2027.

Vaudoise-Verwaltungsrat Peter Kofmel tritt nicht mehr zur Wahl an

Im Verwaltungsrat der Vaudoise kommt es zu einem Abgang. Das Verwaltungsratsmitglied Peter Kofmel werde keine Erneuerung seines Mandats beantragen, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Er war seit 1999 Teil des Gremiums.

Ansonsten soll es im Verwaltungsrat keine Veränderungen geben. Philippe Hebeisen stelle sich an der Generalversammlung vom 11. Mai erneut zur Wahl zum Präsidenten, hiess es. Zudem sollen auch die weiteren Mitglieder Martin Albers, Hélène Béguin, Nathalie Bourquenoud, Javier Fernandez-Cid, Eftychia Fischer, Cédric Moret und Jean-Philippe Rochat im Amt bestätigt werden.

Die Papiere von Vaudoise springen im SIX-Handel zeitweise um 1,43 Prozent auf 781 Franken an.

mk/rw

Lausanne (awp)