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Probleme bei Importen 26.03.2026 16:05:00

thyssenkrupp-Aktie schwächer: Standort Isbergues wird vorübergehend stillgelegt

thyssenkrupp-Aktie schwächer: Standort Isbergues wird vorübergehend stillgelegt

thyssenkrupp hat mit einer anhaltend schwierigen Importsituation bei der Tochter Electrical Steel zu kämpfen.

ThyssenKrupp
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Wie der Konzern mitteilte, werden die Produktionskürzungen im französischen Isbergues ausgeweitet und die Produktion von Juni bis September komplett stillgelegt. Das Unternehmen sieht 1.200 Arbeitsplätze in Deutschland und Frankreich gefährdet.

"Wir sehen angesichts der ruinösen Importschwemme auf dem Markt für kornorientiertes Elektroband keine Alternative zu einer weiteren temporären Stilllegung unseres französischen Standortes", sagte Angelo Di Martino, CEO von thyssenkrupp Electrical Steel. "Wir sehen uns mit Importpreisen konfrontiert, die teilweise weit unterhalb der Produktionskosten in der EU liegen." Er forderte von der EU einen wirksamen Handelsschutz. "Es geht dabei auch um rund 1.200 qualifizierte Arbeitsplätze, die wir an unseren Standorten in Gelsenkirchen und Isbergues sichern wollen."

thyssenkrupp Electrical Steel hatte schon zum Jahreswechsel die Produktion an den Standorten Gelsenkirchen und Isbergues temporär stillgelegt und in Isbergues seit Januar nur mit 50 Prozent der Gesamtkapazität produziert.

thyssenkrupp sieht "ruinöse Importschwemme"

Der Chef der Tochtergesellschaft thyssenkrupp Electrical Steel, Angelo Di Martino, sprach von einer "ruinösen Importschwemme". Die temporäre Stilllegung des französischen Standortes sei notwendig, um das Unternehmen angesichts einer weiter verschlechterten Auftragslage zu stabilisieren. Vergleichbare Massnahmen seien in Gelsenkirchen nicht geplant, sagte ein Sprecher der Stahl-Sparte.

Die Importpreise lägen teilweise weit unterhalb der Produktionskosten in der EU. "Wir brauchen daher dringend einen wirksamen Handelsschutz, um faire Wettbewerbsbedingungen für dieses strategisch wichtige Produkt herzustellen", erklärte er. Man sei dazu in einem guten Dialog mit der EU-Kommission und hoffe auf eine zeitnahe Einführung effektiver Handelsschutzmassnahmen.

Spezialstahl für Trafos und Windräder

thyssenkrupp Electrical Steel stellt Spezialstähle für die Energiewirtschaft her. Das Material, sogenanntes kornorientiertes Elektroband, wird allgemein für den Stromtransport verwendet, kommt aber auch in Transformatoren in Umspannwerken und Windkraftanlagen zum Einsatz. In Europa gibt es nach Unternehmensangaben nur noch zwei Hersteller dieser Spezialstähle.

Laut Thyssenkrupp haben sich die Importmengen in die EU seit 2022 verdreifacht. Das Unternehmen geht davon aus, dass sie mittlerweile mehr als 50 Prozent des europäischen Marktvolumens ausmachen. "Diese Entwicklungen haben zu einer dramatischen Reduzierung der Auftragsvolumina und somit zur erheblichen Unterauslastung der europäischen Produktionsanlagen geführt", hiess es. Der Markt für kornorientiertes Elektroband bleibe aber attraktiv: "Marktstudien zufolge verdreifacht sich der globale Bedarf bis 2050."

Zeitweise fällt die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel um 4,81 Prozent auf 7,88 Euro.

DOW JONES / awp international

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thyssenkrupp plant offenbar nächsten Umbau-Schritt - Materials Services vor Abspaltung? -

Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

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