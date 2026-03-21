KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

20.03.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
20.03.26 SMI stürzt unter 200-Tage-Linie
20.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Unter Druck
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
19.03.26 Volatilität im Zuge der Bitcoin-Korrektur
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
17.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Sandoz
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’026.02 15.87 BNRS1U
Short 13’158.19 13.69 BBSSGU
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Long 11’866.78 19.94 SQBBAU
Long 11’574.42 13.69 BIYSFU
Long 11’068.48 8.84 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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