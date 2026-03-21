DAX 40 998032 / DE0008469008
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21.03.2026 01:32:00
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- SMI geht leichter ins Wochenende -- DAX schliesslich deutlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.