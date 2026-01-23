Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren habe sich stark entwickelt, bedingt durch die robuste Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Nach der jüngsten Kursrally müsse Intel sich aber nun beweisen. Die starke Server-Nachfrage sei real, aber der Konzern scheine das unterschätzt zu haben, da die Produktion nicht hinterherkomme./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 36.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 54.32
|
Abst. Kursziel*:
-33.73%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 54.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
-33.75%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
12:33
|Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum - Aktie sackt ab (AWP)
|
12:12
|MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen erwartet - Intel unter Druck (Dow Jones)
|
06:45
|Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum (AWP)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Intel shares slide 12% as supply constraints limit growth (Financial Times)
Analysen zu Intel Corp.
|11:54
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:52
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:54
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:52
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:52
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|37.30
|-13.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:54
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:52
|
Jefferies & Company Inc.
Intel Hold
|11:42
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|11:42
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|11:41
|
UBS AG
AUTO1 Buy
|11:41
|
UBS AG
Ericsson Sell
|11:30
|
Deutsche Bank AG
thyssenkrupp nucera Buy