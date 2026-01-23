Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie 941595 / US4581401001

37.56
CHF
-5.48
CHF
-12.74 %
12:39:08
BRXC
23.01.2026 11:54:13

Intel Market-Perform

Intel
37.56 CHF -12.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren habe sich stark entwickelt, bedingt durch die robuste Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Nach der jüngsten Kursrally müsse Intel sich aber nun beweisen. Die starke Server-Nachfrage sei real, aber der Konzern scheine das unterschätzt zu haben, da die Produktion nicht hinterherkomme./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 36.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 54.32 		Abst. Kursziel*:
-33.73%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 54.34 		Abst. Kursziel aktuell:
-33.75%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:54 Intel Market-Perform Bernstein Research
11:52 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
09:39 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
