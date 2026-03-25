Gewinne in New York: Am Mittwochnachmittag Gewinne im NASDAQ 100

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.51 Prozent auf 24’123.74 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.975 Prozent fester bei 24’236.40 Punkten in den Handel, nach 24’002.45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24’081.38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’314.25 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.606 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 25’329.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’656.15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20’287.83 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 4.29 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’165.08 Punkten. Bei 23’759.97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 18.26 Prozent auf 159.60 USD), JDcom (+ 8.10 Prozent auf 29.70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.48 Prozent auf 220.73 USD), Intel (+ 7.25 Prozent auf 47.26 USD) und Marvell Technology (+ 6.49 Prozent auf 98.35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Verisk Analytics A (-5.24 Prozent auf 184.53 USD), Micron Technology (-3.40 Prozent auf 382.07 USD), Synopsys (-2.17 Prozent auf 406.59 USD), Palo Alto Networks (-2.14 Prozent auf 153.85 USD) und Atlassian (-1.95 Prozent auf 66.84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’866’318 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.671 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch