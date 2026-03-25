Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’682 1.3%  SPI 17’743 1.6%  Dow 46’436 0.7%  DAX 22’957 1.4%  Euro 0.9156 0.0%  EStoxx50 5’649 1.2%  Gold 4’515 1.0%  Bitcoin 56’117 0.9%  Dollar 0.7921 0.5%  Öl 103.0 3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Sika41879292Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AIXTRON-Aktie deutlich höher: Konzern investiert in neuen Standort in Penang
Whitepaper-Check: Wann Quantenrechner für Bitcoins Verschlüsselung gefährlich werden könnten
Aktien von Shell, Exxon, Chevron & Co.: Schwacher Ölpreis zieht Energieaktien mit nach unten
Merck & Co.-Aktie: Anleger blicken auf Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor
Neue ETF-Chance mit Human Capital: Smart investieren!
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’149.17
Pkt
146.72
Pkt
0.61 %
20:18:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Marktbericht 25.03.2026 20:03:32

Gewinne in New York: Am Mittwochnachmittag Gewinne im NASDAQ 100

Gewinne in New York: Am Mittwochnachmittag Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewinnt am Nachmittag an Wert.

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.51 Prozent auf 24’123.74 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.975 Prozent fester bei 24’236.40 Punkten in den Handel, nach 24’002.45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24’081.38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’314.25 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.606 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 25’329.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’656.15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20’287.83 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 4.29 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’165.08 Punkten. Bei 23’759.97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 18.26 Prozent auf 159.60 USD), JDcom (+ 8.10 Prozent auf 29.70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.48 Prozent auf 220.73 USD), Intel (+ 7.25 Prozent auf 47.26 USD) und Marvell Technology (+ 6.49 Prozent auf 98.35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Verisk Analytics A (-5.24 Prozent auf 184.53 USD), Micron Technology (-3.40 Prozent auf 382.07 USD), Synopsys (-2.17 Prozent auf 406.59 USD), Palo Alto Networks (-2.14 Prozent auf 153.85 USD) und Atlassian (-1.95 Prozent auf 66.84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’866’318 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.671 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:22 Marktüberblick: Ölpreise kommen deutlich zurück
09:11 Trump spricht, die Börse bebt: Chancen und Risiken im S&P 500®
08:59 SMI vor möglicher Rückeroberung der 200-Tage-Linie
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich fester
24.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’164.69 19.87 BWLSFU
Short 13’427.19 13.98 B89S1U
Short 13’926.58 8.94 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’681.87 25.03.2026 17:30:00
Long 12’042.19 16.91 SRKBVU
Long 11’890.04 13.98 S9HB2U
Long 11’360.67 8.81 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien-Boom: Rheinmetalls MARTE-Panzer im Blick- So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS
Iran-Krieg vor Deeskalation? SMI beendet Handelstag fest -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schliessen schwächer -- Asiens Börsen schliesslich in Grün
Novo Nordisk-Aktie dreht ins Minus: Mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff auf Wachstumskurs
US-Börsen mit Gewinnen -- SMI letztlich in Grün -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Newron-Aktie verliert deutlich: Rote Zahlen und Pläne für die Wall Street
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Warum Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen stabil bleiben
Vaudoise-Aktie deutlich höher: Gewinn auf neuem Rekordhoch - höhere Dividende?
GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
SKAN-Aktie rutscht ab: Zahlen sinken erwartungsgemäss

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’149.57 0.61%