Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’390 0.6%  SPI 17’311 0.6%  Dow 46’208 1.4%  DAX 22’654 1.2%  Euro 0.9135 0.4%  EStoxx50 5’574 1.3%  Gold 4’419 -2.0%  Bitcoin 55’642 4.1%  Dollar 0.7866 -0.1%  Öl 99.9 -8.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Sonova1254978Geberit3017040BACHEM117649372
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Steigende Inflation, teures Öl: Wie Anleger ihr Depot jetzt schützen können
KI-Sensation 2026: Warum dieser unbekannte Player der NVIDIA-Aktie den Rang abläuft
Digitales Gold jagt echtes Silber: Das Duell um die Marktkapitalisierung
Palantir-Aktie im Zwiespalt: Wenn High-Tech-Profite auf moralische Bedenken treffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Wachstumspotenzial 24.03.2026 03:32:10

KI-Sensation 2026: Warum dieser unbekannte Player der NVIDIA-Aktie den Rang abläuft

KI-Sensation 2026: Warum dieser unbekannte Player der NVIDIA-Aktie den Rang abläuft

Die KI-Rally an der Börse wird bislang vor allem mit NVIDIA verbunden. Doch ein deutlich kleineres Unternehmen rückt zunehmend in den Fokus von Investoren.

• Wenig bekannte KI-Aktie macht NVIDIA Konkurrenz
• Umsatz von 2019 bis 2025 vervierfacht
• Analysten sehen weiteres hohes Wachstumspotenzial

Die Rally rund um künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Tech-Aktien beflügelt. Besonders Chipgigant NVIDIA gilt als grosser Gewinner des KI-Booms. Doch einige Analysten sehen auch kleinere Unternehmen mit deutlich mehr Kurspotenzial. Eine Aktie, die dabei immer häufiger genannt wird, ist Innodata. Das Unternehmen ist vielen Anlegern noch relativ unbekannt - obwohl sich der Kurs in den vergangenen Jahren bereits vervielfacht hat.

Innodata: Vom unscheinbaren Dienstleister zum KI-Profiteur

Innodata wurde 1988 gegründet und war lange Zeit ein eher unspektakulärer Dienstleister für Content-Digitalisierung, digitales Publizieren und Datenanreicherung. Entsprechend blieb das Wachstum viele Jahre überschaubar.

Der strategische Wendepunkt verstärkte sich ab den späten 2010er-Jahren (insbesondere ca. 2019). Damals baute das Unternehmen spezialisierte Dienste für KI-Daten-Engineering aus, die grosse Mengen hochwertiger Daten annotieren und aufbereiten.

Denn in der Praxis verbringen Tech-Unternehmen einen Grossteil ihrer Zeit gar nicht mit der Entwicklung von KI-Algorithmen selbst. Laut dem Finanzportal The Motley Fool entfällt ein Grossteil der Arbeit auf die Vorbereitung der Trainingsdaten. "Tech-Unternehmen verbrachten oft etwa 80 % ihrer Zeit damit, die Daten für ihre KI-Projekte zu annotieren und vorzubereiten", schreiben die Experten. Nur etwa 20 Prozent der Zeit würden tatsächlich für das Training der KI genutzt.

Diese Arbeit an spezialisierte Anbieter auszulagern, ist für viele Konzerne laut Experten effizienter. Hier setzt Innodata an.

Kunden aus der KI-Elite

Heute greifen laut Unternehmensangaben bereits mindestens fünf der sogenannten "Magnificent Seven" auf die Dienste von Innodata zurück, um Daten für KI-Projekte zu bereinigen und vorzubereiten. Der Effekt zeigt sich deutlich in den Geschäftszahlen. Der Umsatz des Unternehmens stieg von 55,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 251,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 - also mehr als eine Vervierfachung innerhalb weniger Jahre. Auch die Profitabilität verbessert sich. Das bereinigte EBITDA wurde 2023 wieder positiv, verdreifachte sich 2024 und erreichte 2025 rund 57,9 Millionen US-Dollar, ein Plus von 68 Prozent.

Ende 2025 verfügte das Unternehmen über rund 82,2 Millionen US-Dollar an Cash und kurzfristigen Anlagen, einen positiven operativen Cashflow sowie eine vergleichsweise niedrige Verschuldung. An der Börse spiegelt sich diese Entwicklung ebenfalls wider: In den vergangenen drei Jahren ist die an der NASDAQ notierte Aktie um mehr als 550 Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginn hat sich das Bild jedoch gewandelt: Hier steht ein Minus von über elf Prozent zu Buche - vermutlich getrieben von den zunehmenden KI-Sorgen am Markt (Stand: Schlusskurs vom 23. März 2026).

Innodata-CEO und Analysten sehen weiterhin starkes Wachstum

Trotz der Abwärtsbewegung der Aktie seit Jahresbeginn gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass die Expansion noch längst nicht vorbei ist. Laut Analysten-Prognosen, auf die sich The Motley Fool bezieht, könnten Umsatz und bereinigtes EBITDA von Innodata zwischen 2025 und 2027 jährlich um rund 31 Prozent beziehungsweise 19 Prozent wachsen.

Auch der Innodata-CEO Jack Abuhoff zeigt sich überaus optimistisch. "Wir glauben, dass wir mit aussergewöhnlichem Schwung in das Jahr 2026 eintreten. Die Nachfrage in den Bereichen Training von Frontier-Modellen, agentische KI und physische KI beschleunigt sich, und wir glauben, dass sich unsere Rolle von einem Datenlieferanten zu einem strategischen Lifecycle-Partner für einige der fortschrittlichsten KI-Initiativen der Welt entwickelt," wird er in der Pressemittelung zu den Ergebnissen für das Jahr 2025 zitiert. "Auf Grundlage der aktuellen Prognosen erwarten wir für 2026 ein Umsatzwachstum von etwa 35 % oder mehr, mit potenziellem Aufwärtspotenzial, wenn Programme skalieren", so Abuhoff weiter.

Diese Kombination aus Wachstum und stabiler Finanzierung könnte Innodata womöglich sogar zu einem Übernahmeziel für grössere KI-Infrastrukturunternehmen machen, heisst es laut The Motley Fool.

Mehr Potenzial als die NVIDIA-Aktie?

Im Vergleich zu Tech-Schwergewichten wie NVIDIA ist Innodata ein sehr kleines Unternehmen. Genau darin sehen einige Investoren jedoch die Chance: Während Giganten mit Billionenbewertung oft langsamer wachsen, können kleinere KI-Spezialisten deutlich stärker skalieren.

Allerdings bleiben Risiken. Innodata muss seine Kundenbasis erweitern, um die Abhängigkeit von grossen Tech-Konzernen zu reduzieren, betont The Motley Fool. Ausserdem muss das Unternehmen zeigen, dass neue generative-KI-Technologien seine Dienstleistungen nicht überflüssig machen. Gelingt das, könnte die Aktie womöglich weiterhin stark vom weltweiten KI-Boom profitieren - und damit zu einem spannenten Wachstumswerten im Technologiesektor zählen.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Höchstes Kursziel an der Wall Street: Analyst setzt auf die NVIDIA-Aktie
Cerebras vor IPO: Kommt der NVIDIA-Rivale schon im April?
KI-Panik vorbei? Bernstein gibt Entwarnung für Aktien von NVIDIA, Alphabet, Meta & Co.

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

23.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Zinsen rauf, Gold runter
23.03.26 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen im Fokus
23.03.26 SMI steuert auf schwächstes Monatsergebnis seit 2002 zu
23.03.26 Accelleron gibt Vollgas
20.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’034.17 19.10 B84SAU
Short 13’298.06 13.54 B8RSFU
Short 13’784.11 8.86 SZ3BMU
SMI-Kurs: 12’389.68 23.03.2026 17:31:05
Long 12’012.46 19.87 SRQB1U
Long 11’736.35 13.84 S7MBDU
Long 11’249.63 8.96 SQZB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie verliert: Konzern sieht Fortschritte beim F126-Grossprojekt - auch RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
Gold sicher verkaufen: So sollte man sich auf den Gang zum Händler vorbereiten
Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Montagvormittag Verluste
Diese Länder produzieren am meisten Gold
Sonova-Aktie tiefrot: Trennung von Consumer-Sparte und neue Wachstumsziele
UBS-Chef warnt: Nahost-Krise bleibt Dauerbelastung für die Börsen
Lufthansa-Aktie dreht ins Plus: Massiver Ausbau am Drehkreuz München geplant
Equinor-Aktie mit kräftigem Kursplus: Starke Zahlen und neue Ölfunde beflügeln
Aufschläge in Zürich: mittags Gewinne im SMI

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.