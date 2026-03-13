Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie

35.93
CHF
-0.56
CHF
-1.54 %
12:49:35
BRXC
Intel Market-Perform

Intel
35.93 CHF -1.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten. Für Intel sollte Katar als Lieferant keine große Bedeutung haben./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 36.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 45.25 		Abst. Kursziel*:
-20.44%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 46.02 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.77%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

