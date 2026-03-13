NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten. Für Intel sollte Katar als Lieferant keine große Bedeutung haben./gl/ag;