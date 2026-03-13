Intel Aktie 941595 / US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten. Für Intel sollte Katar als Lieferant keine große Bedeutung haben./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 36.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 45.25
|
Abst. Kursziel*:
-20.44%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 46.02
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.77%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
