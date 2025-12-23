Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NYSE-Handel im Blick 23.12.2025

Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Johnson & Johnson
163.66 CHF -0.18%
Schlussendlich ging der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 48’442.41 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.916 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.312 Prozent leichter bei 48’211.88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 48’362.68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48’527.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48’254.31 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 46’245.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46’292.78 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 42’906.95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 14.27 Prozent aufwärts. Bei 48’886.86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3.01 Prozent auf 189.21 USD), Amazon (+ 1.62 Prozent auf 232.14 USD), JPMorgan Chase (+ 0.88 Prozent auf 325.93 USD), Walt Disney (+ 0.75 Prozent auf 113.22 USD) und Apple (+ 0.51 Prozent auf 272.36 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil McDonalds (-1.70 Prozent auf 310.84 USD), Walmart (-1.51 Prozent auf 110.90 USD), Home Depot (-1.00 Prozent auf 292.55 EUR), Johnson Johnson (-0.74 Prozent auf 205.78 USD) und Coca-Cola (-0.48 Prozent auf 69.87 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44’557’873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.733 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

