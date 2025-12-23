Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
|
23.12.2025 22:34:01
Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag herrschte in New York ein ruhiger Handel.
Schlussendlich ging der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 48’442.41 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.916 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.312 Prozent leichter bei 48’211.88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 48’362.68 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48’527.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48’254.31 Punkten.
Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 46’245.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46’292.78 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 42’906.95 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 14.27 Prozent aufwärts. Bei 48’886.86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3.01 Prozent auf 189.21 USD), Amazon (+ 1.62 Prozent auf 232.14 USD), JPMorgan Chase (+ 0.88 Prozent auf 325.93 USD), Walt Disney (+ 0.75 Prozent auf 113.22 USD) und Apple (+ 0.51 Prozent auf 272.36 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil McDonalds (-1.70 Prozent auf 310.84 USD), Walmart (-1.51 Prozent auf 110.90 USD), Home Depot (-1.00 Prozent auf 292.55 EUR), Johnson Johnson (-0.74 Prozent auf 205.78 USD) und Coca-Cola (-0.48 Prozent auf 69.87 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44’557’873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.733 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus
Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
22:34
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20:27
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend tiefer (finanzen.ch)
|
20:03
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
18:01
|Börse New York: Dow Jones am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Dienstagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Johnson & Johnson
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben.