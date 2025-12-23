Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’442 0.2%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9292 -0.2%  EStoxx50 5’749 0.1%  Gold 4’492 1.1%  Bitcoin 69’158 -1.3%  Dollar 0.7880 -0.5%  Öl 62.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292Tesla11448018Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Novo Nordisk129508879
Top News
Warum der Dollar zu Euro und Franken wieder etwas sinkt
Meta-Aktie gefragt: Umweltaktivist Resch scheitert mit Klage gegen Facebook
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt: Nach kräftiger Rally nehmen Anleger Gewinne mit
Microsoft-Aktie im Blick: Trotz KI-Offensive keine Kursdynamik - Analysten bleiben optimistisch
Alphabet-Aktie schwächelt: Strategischer Kauf von Intersect soll US-Energieinfrastruktur sichern
Suche...
eToro entdecken

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursdämpfer 23.12.2025 21:20:01

D-Wave Quantum-Aktie schwächelt: Nach kräftiger Rally nehmen Anleger Gewinne mit

D-Wave Quantum-Aktie schwächelt: Nach kräftiger Rally nehmen Anleger Gewinne mit

Die D-Wave Quantum-Aktie verliert nach einer starken Aufwärtsbewegung an Schwung. Nach deutlichen Kursgewinnen rücken kurzfristige Gewinnmitnahmen in den Vordergrund.

D-Wave Quantum
24.20 CHF -2.25%
Kaufen Verkaufen
• Aktie nach Kurssprung am Montag am Dienstag im Minus
• Jahresperformance bleibt trotz Rücksetzer aussergewöhnlich stark
• CES-Teilnahme 2026 hält das Interesse der Anleger hoch

Gewinnmitnahmen bremsen D-Wave-Quantum-Aktie

Nach einem dynamischen Wochenauftakt zeigt die Aktie von D-Wave Quantum erste Ermüdungserscheinungen. Nachdem das Papier bereits vor dem Wochenende um knapp acht Prozent zulegen konnte und am Montag mit einem Plus von 20,02 Prozent auf 32,19 US-Dollar regelrecht nach oben schoss, dreht die Stimmung am Dienstag. An der NYSE notiert die Aktie zeitweise 9,34 Prozent schwächer bei 29,20 US-Dollar. Damit wird ein Teil der jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben.

CES-Teilnahme 2026 rückt Quanten-Anwendungen in den Fokus

Für Aufmerksamkeit sorgte die bestätigte Teilnahme des Unternehmens an der CES 2026 in Las Vegas. D-Wave wird einer Unternehmensmitteilung zufolge dort Anfang Januar als Sponsor des sogenannten "CES Foundry"-Events auftreten und seine Quanten-Annealing-Technologie sowie hybride Quanten-Klassik-Lösungen präsentieren.

Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Anwendungsfälle aus Industrie, Lieferketten, Materialwissenschaft und Telekommunikation. Nach Unternehmensangaben sollen reale Kundenerfolge gezeigt werden, bei denen Quanten-Algorithmen messbare Vorteile bei Effizienz und Geschwindigkeit gegenüber klassischen Rechenmethoden erzielt haben.

Starke Jahresbilanz trotz aktueller Schwäche

Ungeachtet der kurzfristigen Verluste bleibt die Gesamtentwicklung der Aktie auffällig. Seit Jahresbeginn steht bei D-Wave Quantum ein Kursplus von rund 265 Prozent zu Buche. Damit zählt der Titel weiterhin zu den Gewinnern im Technologiesektor des Jahres 2025. Die jüngsten Bewegungen verdeutlichen jedoch auch die hohe Volatilität, die das Papier nach der ausgeprägten Rallyphase begleitet.

Analysten bleiben geschlossen optimistisch

Von Analystenseite kommt bislang kein Gegenwind. Laut Daten von TipRanks liegen aktuell 13 Bewertungen vor, sämtlich mit der Einstufung "Buy". Halte- oder Verkaufsempfehlungen sind derzeit nicht verzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 40,00 US-Dollar und signalisiert auf Basis des letzten Schlusskurses weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial. Die CES-Ankündigung bleibt dabei ein zentraler Bezugspunkt für die aktuelle Marktbeobachtung.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Palantir-Aktie leicht im Plus: Britische Abgeordnete fordern Due-Diligence-Prüfung für Verträge

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten