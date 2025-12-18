Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|
18.12.2025 22:33:49
Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich
Schlussendlich agierten die Anleger in New York vorsichtiger.
Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 47’951.85 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.819 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.506 Prozent auf 48’128.05 Punkte an der Kurstafel, nach 47’885.97 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 48’365.93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 47’849.48 Einheiten.
So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.32 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46’091.74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der Dow Jones 46’142.42 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’326.87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 13.11 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48’886.86 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36’611.78 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 2.48 Prozent auf 226.76 USD), NVIDIA (+ 1.87 Prozent auf 174.14 USD), Microsoft (+ 1.65) Prozent auf 483.98 USD), Merck (+ 1.52 Prozent auf 100.69 USD) und Home Depot (+ 1.27 Prozent auf 307.35 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-1.55 Prozent auf 145.52 USD), Chevron (-1.22 Prozent auf 147.69 USD), Verizon (-1.15 Prozent auf 40.41 USD), UnitedHealth (-1.05 Prozent auf 328.14 USD) und Johnson Johnson (-0.96 Prozent auf 208.31 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 48’736’881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
