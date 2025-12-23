Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.23 Prozent auf 48’474.74 Punkte an. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.916 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.312 Prozent auf 48’211.88 Punkte an der Kurstafel, nach 48’362.68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 48’527.50 Punkte, das Tagestief hingegen 48’254.31 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 46’245.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 46’292.78 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 42’906.95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 14.35 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48’886.86 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2.57 Prozent auf 188.42 USD), Amazon (+ 1.47 Prozent auf 231.79 USD), JPMorgan Chase (+ 1.35 Prozent auf 327.46 USD), Caterpillar (+ 0.83 Prozent auf 587.25 USD) und American Express (+ 0.77 Prozent auf 383.78 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil McDonalds (-1.39 Prozent auf 311.83 USD), Home Depot (-1.00 Prozent auf 292.55 EUR), Johnson Johnson (-0.90 Prozent auf 205.45 USD), Salesforce (-0.86 Prozent auf 262.35 USD) und Walmart (-0.71 Prozent auf 111.80 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19’395’737 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.733 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch