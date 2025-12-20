Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab

• Tesla-CFO Vaibhav Taneja verkaufte 2025 Aktien im Wert von über 19 Millionen US-Dollar• Die Verkäufe erfolgten grösstenteils im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans• Insgesamt trennte sich der Finanzchef von rund 58'480 Anteilen des Elektroautobauers

Aktienverkäufe im Millionenwert

Der Finanzchef von Tesla, Vaibhav Taneja, hat im Kalenderjahr 2025 Unternehmensaktien im Gesamtwert von über 19 Millionen US-Dollar veräussert. Wie das Fachportal CFO Dive am 9. Dezember 2025 berichtete, trennte sich Taneja im Laufe des Jahres von insgesamt etwa 58'480 Aktien. Die monatlichen Verkäufe lagen demnach typischerweise zwischen einer und zwei Millionen US-Dollar.

Aus einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Form-4-Formular geht hervor, dass Taneja am 8. Dezember 2025 weitere 2'637 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 443,93 US-Dollar verkaufte. Nach dieser Transaktion hielt der Finanzchef noch 13'757 Tesla-Aktien direkt sowie weitere 111'000 Aktien indirekt über sogenannte GRATs - Treuhandstrukturen zur steuereffizienten Vermögensübertragung an Familienangehörige.

Ein Grossteil der Transaktionen erfolgte im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans (Rule 10b5-1), den Taneja am 1. Mai 2024 eingerichtet hatte. Dieser Plan erlaubte den potenziellen Verkauf von bis zu 84'000 Stammaktien und lief am 31. Juli 2025 aus.

Üppiges Vergütungspaket als Hintergrund

Die Aktienverkäufe stehen im Zusammenhang mit Tanejas umfangreichem Vergütungspaket. Der seit 2023 als CFO tätige Manager erhielt 2024 eine Gesamtvergütung von 139 Millionen US-Dollar - eine der höchsten unter den Führungskräften des Unternehmens. Wie CFO Dive berichtet, setzte sich das Paket grösstenteils aus Aktienoptionen im Wert von etwa 113 Millionen US-Dollar sowie Aktienzuteilungen von rund 26 Millionen US-Dollar zusammen.

Der Verkauf vom 8. Dezember 2025 erfolgte laut SEC-Unterlagen im Zuge einer automatischen Steuereinbehaltung. Tesla behielt die Aktien automatisch ein und verkaufte sie, um Tanejas Steuerverpflichtungen aus dem Vesting von Restricted Stock Units zu erfüllen. Bei sogenannten Restricted Stock Units handelt es sich um Aktienzusagen, die nach einer festgelegten Haltefrist in echte Aktien umgewandelt werden. Beim Vesting, also der Umwandlung, werden diese steuerpflichtig.

Turbulentes Jahr für Tesla

Die Verkäufe fielen in ein herausforderndes Geschäftsjahr für den Elektroautobauer aus Austin, Texas. Der Marktanteil von Tesla in den USA sank im August 2025 auf 38 Prozent - laut Kelley Blue Book, einer Tochter von Cox Automotive, der niedrigste Stand in der modernen Ära der Elektromobilität.

Auch die Gewinne gerieten unter Druck. Laut dem offiziellen Quartalsbericht von Tesla ging das operative Ergebnis im dritten Quartal 2025 um 40 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar zurück, während der Nettogewinn um 37 Prozent fiel. Zugleich erzielte das Unternehmen jedoch Rekordauslieferungen und einen Rekordumsatz von 28,1 Milliarden US-Dollar im Quartal. Trotz der umfangreichen Verkäufe hält Taneja weiterhin Aktien im Wert von mehreren Millionen US-Dollar - ein bei hochvergüteten Führungskräften übliches Vorgehen zur Diversifizierung des eigenen Portfolios.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch