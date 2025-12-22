BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Trendwende in Sicht? 22.12.2025 11:46:43

BYD sieht sich zuletzt mit einem Verkaufsrückgang im Heimatmarkt konfrontiert, signalisiert aber selbst eine bevorstehende Trendwende.

• Internes Verkaufsminus in China trotz starkem Monatsumsatz
• BYD plant Technologieoffensive
• Konkurrenzdruck und Preiskampf prägen globales Automobilumfeld

Europa: Stabile Nachfrage trotz Herausforderungen

Im vierten Quartal 2025 meldet der europäische Pkw-Markt ein insgesamt anhaltendes Niveau bei den Fahrzeugzulassungen, mit spürbaren Zuwächsen bei Neuwagen und vor allem elektrifizierten Modellen. Marktdaten zeigen, dass die Nachfrage nach E-Autos und Plug-in-Hybriden weiter wächst, auch wenn der Übergang zur Elektromobilität für einige Hersteller schwieriger bleibt.

Der Anstieg der Neuzulassungen in mehreren EU-Ländern unterstreicht, dass trotz konjunktureller Unsicherheiten ein solides Fundament für den Automarkt besteht - eine Entwicklung, die von politischen Rahmenbedingungen, technologischen Trends und der Nachfrage nach emissionsärmeren Fahrzeugen beeinflusst wird.

BYD: Rückgang in China, Blick nach vorn

Der chinesische Elektromobilhersteller BYD meldete unterdessen für November 2025 einen höchsten Monatsabsatz des Jahres mit rund 480'000 NEV-Fahrzeugen, zugleich jedoch einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr - der dritte Monat in Folge mit rückläufiger Verkaufsentwicklung auf dem heimischen Markt.

BYD-Chef Wang Chuanfu führte diesen Rückgang darauf zurück, dass der technologische Vorsprung des Unternehmens derzeit nicht mehr so dominant wirke wie in früheren Jahren - ein Umstand, der auch durch intensiveren Wettbewerb und homogene Produktentwicklungen in der Branche begünstigt wird. Er verspricht jedoch, dass bedeutende technologische Neuerungen in den kommenden Jahren den Wettbewerbsdruck wieder zugunsten von BYD verschieben sollen.

Während der heimische Absatz schwächelt, wachsen BYD-Verkäufe im Ausland kräftig, unter anderem durch eine deutliche Steigerung der Exporte. Die Expansion ins europäische Marktumfeld und der Aufbau von Produktions- und Vertriebsstrukturen stehen dabei im Fokus strategischer Ziele für 2026.

Marktdruck und internationale Konkurrenz

Die globale Automobilbranche befindet sich in einer Umbruchsphase, die von veränderter Nachfrage, geopolitischen Spannungen und Preiskämpfen geprägt ist. Traditionelle Hersteller in Europa und Nordamerika sehen sich mit dem starken Wettbewerb chinesischer Anbieter und wachsenden Anforderungen im Bereich Elektromobilität konfrontiert.

In Europa hat sich ausserdem die politische Linie zur zukünftigen Regulierung von Verbrennungsmotoren verändert, was Herstellern mehr Zeit für den Übergang zu Elektrofahrzeugen verschafft, aber auch Fragen zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit aufwirft.

So steht es um die BYD-Aktie

Für BYD ist es in diesem Jahr recht solide gelaufen. Seit Jahresstart steht ein kleines Kursplus von 5,50 Prozent an der Tafel. Den heutigen Montagshandel beendete der Tesla-Rivale an der Börse in Hongkong marginale 0,05 Prozent höher bei 93,75 Hongkong-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com