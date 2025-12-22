EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance



22.12.2025

Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance

LONDON, 22. Dezember 2025 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen für Nachhaltigkeit , hat die Unterzeichnung eines verbindlichen Aktienkaufvertrags zur Übernahme der The Remedy Project Limited („The Remedy Project“) bekannt gegeben. The Remedy Project ist eine in Hongkong ansässige Beratungs- und Forschungsorganisation, die auf Arbeits- und Menschenrechte in globalen Lieferketten spezialisiert ist und über ausgewiesene Expertise in den Bereichen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, Beschwerdemechanismen sowie Abhilfe- und Wiedergutmachungsprozesse verfügt.

Die Vereinbarung folgt auf das am 21. November 2025 unterzeichnete unverbindliche Memorandum of Understanding (MoU) und markiert einen wichtigen Schritt in der Strategie von Diginex zur Bereitstellung integrierter End-to-End-Lösungen für ESG-Compliance, Lieferketten-Sorgfaltspflichten und Remediation anzubieten. Der Vollzug der Transaktion wird in Kürze erwartet und steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen.

Die steigende Nachfrage nach wirksamen Abhilfemassnahmen in globalen Lieferketten wird durch zunehmend strenge regulatorische Anforderungen getrieben, darunter die EU-Richtlinie über die unternehmerische Sorgfaltspflicht im Bereich Nachhaltigkeit (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D) sowie vergleichbare Regelwerke weltweit. Diese Vorgaben verpflichten Unternehmen nicht nur zur Identifikation menschenrechtlicher Risiken, sondern auch zur Umsetzung überprüfbarer Abhilfemassnahmen. Daraus ergibt sich ein wachsender Bedarf an integrierten Technologie- und Beratungsleistungen, die Risikoerkennung mit konkreten, umsetzbaren Massnahmen verbinden.

Diginex verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit führenden globalen Unternehmen wie The Coca-Cola Company und Unilever zur Verbesserung der Transparenz in Lieferketten und der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Darüber hinaus haben die Plattformen von Diginex, darunter diginexAPPRISE, das ursprünglich von den Vereinten Nationen entwickelt wurde, multi-stakeholder-basierte Initiativen dieser Marken unterstützt, um die Stimme der Arbeitnehmer zu stärken und Beschwerdemechanismen in komplexen Lieferketten auszubauen.

Die Expertise von The Remedy Project in operativen Beschwerdemechanismen, Rahmenwerken zur Beseitigung von Zwangsarbeit sowie Programmen zum Zugang zu Abhilfemassnahmen ergänzt das bestehende Portfolio KI-gestützter Lösungen von Diginex. Insbesondere stärkt die Übernahme diginexAPPRISE, die mehrsprachige, arbeitnehmerzentrierte Anwendung von Diginex, die standardisierte und umsetzungsrelevante Daten direkt von Beschäftigten in Lieferketten erhebt, um Risiken zu identifizieren und Transparenz zu erhöhen.

Archana Kotecha, Gründerin und CEO von The Remedy Project, wird nach Vollzug der Transaktion Teil des Management-Teams von Diginex und wird sich dort auf Innovationen im Bereich Remediation sowie auf den Ausbau globaler Beziehungen zu Unternehmen und Regierungen konzentrieren.

Miles Pelham, Chairman von Diginex: „Wir freuen uns über die Unterzeichnung dieser Vereinbarung und heissen The Remedy Project in der Diginex-Gruppe willkommen. Die Verbindung ihrer erstklassigen Beratungsexpertise mit unserer Technologie – insbesondere diginexAPPRISE – versetzt uns in die Lage, den gesamten Lebenszyklus menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten abzudecken: von der proaktiven Risikoüberwachung bis hin zur verifizierten Abhilfe. Angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen ermöglicht diese Kombination unseren Kunden, mit Transparenz und Verantwortlichkeit voranzugehen.“

Archana Kotecha: „Seit vielen Jahren konzentriert sich The Remedy Project auf eine zentrale Herausforderung: sicherzustellen, dass menschenrechtliche Sorgfaltspflichten zu tatsächlicher und durchsetzbarer Abhilfe für Arbeitnehmer führen. Der Zusammenschluss mit Diginex erlaubt es uns, tiefgehende menschenrechtliche Expertise, arbeitnehmerzentrierte Methoden und skalierbare Technologie zusammenzuführen und so die anhaltende Lücke zwischen Risikoidentifikation und wirksamen Ergebnissen zu schliessen. Diese Partnerschaft schafft eine starke Plattform, um Unternehmen, Regierungen und Institutionen dabei zu unterstützen, den Schritt von reiner Compliance zu echter Verantwortlichkeit – und von Absichtserklärungen zu messbarer Wirkung – zu vollziehen.“

Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.

Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com.

Über The Remedy Project

The Remedy Project wurde im Jahr 2020 gegründet und ist ein in Hongkong ansässiges Social Enterprise, das Beratungs- sowie Capacity-Building-Leistungen zu Arbeits- und Menschenrechten in globalen Lieferketten anbietet. Die Organisation arbeitet mit Unternehmen, Regierungen, multilateralen Institutionen und der Zivilgesellschaft zusammen, um menschenrechtliche Sorgfaltspflichten zu stärken, Beschwerdemechanismen zu konzipieren und zu evaluieren sowie wirksame Abhilfemassnahmen und den Zugang zu Rechtsmitteln für Arbeitnehmer zu unterstützen – insbesondere in Hochrisikosektoren und -regionen in Asien.

The Remedy Project ist anerkannt für seine rechtsinhaberzentrierten und geschlechtersensiblen Ansätze, seine tiefgehende regionale Expertise sowie seinen Beitrag zur Entwicklung globaler Standards und branchenspezifischer Initiativen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter:

www.remedyproject.co

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie “glaubt”, “hofft”, “erwartet”, “antizipiert”, “schätzt”, “projiziert”, “beabsichtigt”, “plant”, “wird”, “würde”, “sollte”, “könnte”, oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.

