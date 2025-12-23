Wenig Bewegung vor Weihnachten: Asiens Märkte zurückhaltend

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Montag kaum verändert.

Der SMI konnte sich nach einer negativen Eröffnung an die Nulllinie vorarbeiten. Schlussendlich ging er mit einem kleinen Minus von 0,06 Prozent bei 13'163,66 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI konnten ihre Anfangsverluste aufholen und schlossen kaum verändert bei 18'098,52 Zählern (+0,06 Prozent) bzw. bei 2'132,65 Einheiten (+0,08 Prozent).

Der Markt legte nach der positiven Vorwoche, als die Zinssenkung der US-Notenbank Fed und die als besser als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten dem Leitindex SMI zu einem Wochenplus von mehr als zwei Prozent verholfen hatten, eine Verschnaufpause ein. Dabei hatte der Rückgang der US-Inflation die Zinssenkungserwartungen 2026 untermauert. Allerdings übten einige Analysten auch Kritik an den US-Daten, die wegen des Regierungsstillstands nicht über alle Zweifel erhaben seien.

Viele Anleger seien in der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche nicht mehr anwesend, hiess es laut awp am Markt. "Und die, die noch hier sind, halten sich eher zurück", meinte ein Händler. Dadurch bröckelten die Kurse etwas ab. Ab Mittwoch bleibt die Schweizer Börse geschlossen. In der kommenden, der letzten Woche im alten Jahr, ist die Börse ebenfalls nur am Montag und Dienstag geöffnet. Dabei mieden die Anleger defensive Werte, während zyklische und Finanzwerte laut Händlern eher gefragt waren. Zudem belasteten die SMI-Schwergewichte den Gesamtmarkt, hiess es weiter.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich zum Wochenbeginn zurück.

Der DAX fiel nach einem stabilen Start moderat ins Minus, beendete den Montagshandel dann aber lediglich mit einem minimalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 24'283,97 Punkten.

Das Geschehen war von einem deutlich geringeren Handelsvolumen geprägt, sodass bereits vergleichsweise kleine Ordergrössen bei einigen Einzelwerten für stärkere Kursbewegungen sorgten.

Ende der vergangenen Woche hatte der DAX mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24'000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.

WALL STREET

Die US-Börsen nahmen zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche ihren Schwung vom vergangenen Freitag mit.

So eröffnete der Dow Jones etwas höher und blieb auch anschliessend auf grünem Terrain. Er beendete den Handel 0,47 Prozent fester bei 48'361,95 Punkten.

Auch beim NASDAQ Composite ging es bergauf, nachdem er bereits zum Start moderat geklettert war. Sein Schlussstand: 23'428,83 Punkte (+0,52 Prozent).

Die jüngst wieder entfachte Zinssenkungsspekulation im Zuge günstiger Daten trieb die Kurse weiter an. Händler sprachen von fehlenden Impulsen so kurz vor Weihnachten, aber die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen 2026 halte die Jahresendrally am Laufen.

Zudem kaufen Fondsverwalter besonders gut gelaufene Aktien, um sie in ihren Portfolios ausweisen zu können und diese attraktiver erscheinen zu lassen - das Phänomen ist als "Window Dressing" bekannt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich im Dienstagshandel nur wenig.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise minimale 0,10 Prozent tiefer 50'352,12 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es daneben marginal aufwärts: Der Shanghai Composite steigt derzeit um 0,04 Prozent auf 3'919,02 Zähler.

In Hongkong tendiert der Hang Seng unterdessen 0,19 Prozent schwächer auf 25'752,29 Stellen.

Überwiegend nur wenig Bewegung ist an den Aktienmärkten in Asien am Dienstag zu beobachten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires