Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’164 -0.1%  SPI 18’099 0.1%  Dow 48’363 0.5%  DAX 24’284 0.0%  Euro 0.9307 -0.1%  EStoxx50 5’744 -0.3%  Gold 4’477 0.7%  Bitcoin 68’923 -1.6%  Dollar 0.7905 -0.2%  Öl 61.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Mercedes-Benz-Aktie: Einigung mit Millionenzahlung im US-Diesel-Streit
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Novo Nordisk-Aktie: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen
Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab
Krypto-Riese wird zur Bank? Ripples Plan für eine Lizenz setzt JPMorgan unter Druck
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 23.12.2025 07:37:22

Wenig Bewegung vor Weihnachten: Asiens Märkte zurückhaltend

Am Dienstag tendieren die wichtigsten Indizes in Fernost teils wenig verändert.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Montag kaum verändert.

Der SMI konnte sich nach einer negativen Eröffnung an die Nulllinie vorarbeiten. Schlussendlich ging er mit einem kleinen Minus von 0,06 Prozent bei 13'163,66 Punkten in den Feierabend.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI konnten ihre Anfangsverluste aufholen und schlossen kaum verändert bei 18'098,52 Zählern (+0,06 Prozent) bzw. bei 2'132,65 Einheiten (+0,08 Prozent).

Der Markt legte nach der positiven Vorwoche, als die Zinssenkung der US-Notenbank Fed und die als besser als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten dem Leitindex SMI zu einem Wochenplus von mehr als zwei Prozent verholfen hatten, eine Verschnaufpause ein. Dabei hatte der Rückgang der US-Inflation die Zinssenkungserwartungen 2026 untermauert. Allerdings übten einige Analysten auch Kritik an den US-Daten, die wegen des Regierungsstillstands nicht über alle Zweifel erhaben seien.

Viele Anleger seien in der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche nicht mehr anwesend, hiess es laut awp am Markt. "Und die, die noch hier sind, halten sich eher zurück", meinte ein Händler. Dadurch bröckelten die Kurse etwas ab. Ab Mittwoch bleibt die Schweizer Börse geschlossen. In der kommenden, der letzten Woche im alten Jahr, ist die Börse ebenfalls nur am Montag und Dienstag geöffnet. Dabei mieden die Anleger defensive Werte, während zyklische und Finanzwerte laut Händlern eher gefragt waren. Zudem belasteten die SMI-Schwergewichte den Gesamtmarkt, hiess es weiter.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich zum Wochenbeginn zurück.

Der DAX fiel nach einem stabilen Start moderat ins Minus, beendete den Montagshandel dann aber lediglich mit einem minimalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 24'283,97 Punkten.

Das Geschehen war von einem deutlich geringeren Handelsvolumen geprägt, sodass bereits vergleichsweise kleine Ordergrössen bei einigen Einzelwerten für stärkere Kursbewegungen sorgten.

Ende der vergangenen Woche hatte der DAX mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24'000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.

WALL STREET

Die US-Börsen nahmen zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche ihren Schwung vom vergangenen Freitag mit.

So eröffnete der Dow Jones etwas höher und blieb auch anschliessend auf grünem Terrain. Er beendete den Handel 0,47 Prozent fester bei 48'361,95 Punkten.
Auch beim NASDAQ Composite ging es bergauf, nachdem er bereits zum Start moderat geklettert war. Sein Schlussstand: 23'428,83 Punkte (+0,52 Prozent).

Die jüngst wieder entfachte Zinssenkungsspekulation im Zuge günstiger Daten trieb die Kurse weiter an. Händler sprachen von fehlenden Impulsen so kurz vor Weihnachten, aber die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen 2026 halte die Jahresendrally am Laufen.

Zudem kaufen Fondsverwalter besonders gut gelaufene Aktien, um sie in ihren Portfolios ausweisen zu können und diese attraktiver erscheinen zu lassen - das Phänomen ist als "Window Dressing" bekannt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich im Dienstagshandel nur wenig.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise minimale 0,10 Prozent tiefer 50'352,12 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es daneben marginal aufwärts: Der Shanghai Composite steigt derzeit um 0,04 Prozent auf 3'919,02 Zähler.

In Hongkong tendiert der Hang Seng unterdessen 0,19 Prozent schwächer auf 25'752,29 Stellen.

Überwiegend nur wenig Bewegung ist an den Aktienmärkten in Asien am Dienstag zu beobachten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

22.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Ende gut, alles gut?
22.12.25 Marktüberblick: Gold und Silber setzen Rekordrally fort
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’644.87 19.96 SNWBGU
Short 13’940.90 13.72 U1CSRU
Short 14’478.69 8.78 BLPSVU
SMI-Kurs: 13’163.66 22.12.2025 17:31:59
Long 12’577.16 19.96 SYWB0U
Long 12’271.25 13.58 S1FBXU
Long 11’763.74 8.96 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
23.12.25 AlliancePharma Inc Registered Shs / Quartalszahlen
23.12.25 Alto Ventures Ltd Registered Shs / Generalversammlung
23.12.25 Burning Rock Biotech Ltd (spons. ADRs) / Generalversammlung
23.12.25 Coinsilium Group Ltd / Generalversammlung
23.12.25 Damara Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen
23.12.25 Edgewater Wireless Systems Inc / Quartalszahlen
23.12.25 Fintech Asia Limited Registered Shs / Generalversammlung
23.12.25 FintechWerx International Software Services Inc Registered Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
23.12.25 Konsumklima
23.12.25 RBA Sitzungsprotokoll
23.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
23.12.25 Arbeitslosenquote
23.12.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
23.12.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
23.12.25 Kredit-Indikator
23.12.25 Importpreisindex (Monat)
23.12.25 Importpreisindex (Jahr)
23.12.25 Leistungsbilanz (Quartal)
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
23.12.25 Arbeitslosenquote ( Monat )
23.12.25 Handelsbilanz, nicht-EU
23.12.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
23.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
23.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
23.12.25 Medio-Inflation
23.12.25 Handelsbilanz, USD
23.12.25 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
23.12.25 Inflation in der ersten Monatshälfte
23.12.25 Kerninflation erste Monatshälfte
23.12.25 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
23.12.25 Leistungsbilanz
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Monat)
23.12.25 Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt Preisindex
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
23.12.25 Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
23.12.25 Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
23.12.25 Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
23.12.25 Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
23.12.25 Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa
23.12.25 Redbook Index (Jahr)
23.12.25 M2 Geldmenge
23.12.25 Industrieproduktion (Monat)
23.12.25 Kapazitätsauslastung
23.12.25 Kapazitätsauslastung
23.12.25 Industrieproduktion (Monat)
23.12.25 Verbrauchervertrauen
23.12.25 Richmond Fed Produktionsindex
23.12.25 Handelsbilanz
23.12.25 Verkäufe neuer Häuser (Monat)
23.12.25 Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
23.12.25 Heiligabend
23.12.25 Auktion 52-wöchiger Treasury Bills
23.12.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
23.12.25 Zusammenfassung der Beratungen der BoC
23.12.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
23.12.25 BOK Herstellung BSI
23.12.25 Konsumklimaindex
23.12.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
23.12.25 Heiligabend
23.12.25 Heiligabend
23.12.25 Heiligabend
23.12.25 Heiligabend

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Analysten bewerten die Nike-Aktie nach Zahlen: Chancen und Risiken für Anleger
DroneShield-Aktie vor dem Sprung: Wird 2026 das Jahr der grossen Rally?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Wie viel Kurspotenzial sehen die Analysten für das DAX-Papier jetzt?
EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance
Aufwärtstrend setzt sich fort: TUI-Aktie nach Dezember-Spurt auf Jahreshoch
Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- SMI und DAX schliessen stabil -- Asiens Börsen letztlich fester
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
UBS-Investment-Check: KI bleibt der Megatrend des Jahres 2026

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0828 0.0012
1.42

finanzen.net News

Datum Titel
07:35 Devisen: Euro legt weiter zu - Nähert sich wieder 1,18-Dollar-Marke
07:33 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:32 Goldpreis erreicht Rekordhoch - Silber zieht mit
07:19 ROUNDUP: Knapp jeder dritte Tafelkunde ist ein Kind
07:17 DAX-FLASH: Kaum Bewegung kurz vor Weihnachten
07:08 Novo-Nordisk-Aktie mit kräftigem Plus: Wegovy in den USA nun auch als Tablette zugelassen
06:43 US-Ministerin Noem: Venezuelas Präsident Maduro 'muss weg'
06:34 ROUNDUP/Nato-Chef warnt: Europas Sicherheit hängt an Ukraine
06:34 ROUNDUP: Selenskyj erwartet Details aus Ukraine-Gesprächen in den USA
06:34 ROUNDUP/Trump zu Epstein-Fall: Mag Clinton-Fotos nicht