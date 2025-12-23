Börse New York: Dow Jones am Mittag im Plus

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.15 Prozent auf 48’434.96 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.916 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.312 Prozent schwächer bei 48’211.88 Punkten, nach 48’362.68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 48’254.31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48’465.45 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 46’245.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’292.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’906.95 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 14.25 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48’886.86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2.12 Prozent auf 187.59 USD), Amazon (+ 1.34 Prozent auf 231.50 USD), JPMorgan Chase (+ 1.07 Prozent auf 326.54 USD), Caterpillar (+ 0.64 Prozent auf 586.16 USD) und Visa (+ 0.56 Prozent auf 354.08 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil McDonalds (-1.04 Prozent auf 312.92 USD), Home Depot (-1.00 Prozent auf 292.55 EUR), Salesforce (-0.78 Prozent auf 262.56 USD), Walmart (-0.67 Prozent auf 111.85 USD) und Johnson Johnson (-0.67 Prozent auf 205.94 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’826’777 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.733 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

