|
23.12.2025 18:01:28
Börse New York: Dow Jones am Mittag im Plus
Der Dow Jones zeigt sich am Mittag wenig verändert.
Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.15 Prozent auf 48’434.96 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.916 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.312 Prozent schwächer bei 48’211.88 Punkten, nach 48’362.68 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 48’254.31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48’465.45 Punkten.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 46’245.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’292.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’906.95 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 14.25 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48’886.86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2.12 Prozent auf 187.59 USD), Amazon (+ 1.34 Prozent auf 231.50 USD), JPMorgan Chase (+ 1.07 Prozent auf 326.54 USD), Caterpillar (+ 0.64 Prozent auf 586.16 USD) und Visa (+ 0.56 Prozent auf 354.08 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil McDonalds (-1.04 Prozent auf 312.92 USD), Home Depot (-1.00 Prozent auf 292.55 EUR), Salesforce (-0.78 Prozent auf 262.56 USD), Walmart (-0.67 Prozent auf 111.85 USD) und Johnson Johnson (-0.67 Prozent auf 205.94 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’826’777 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.733 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.90 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
18:01
|Börse New York: Dow Jones am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Dienstagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend in Grün (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Caterpillar Inc.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|48’456.41
|0.19%
Börse aktuell - Live TickerÜberwiegend wenig Bewegung vor Weihnachten: SMI schließt nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester -- Asiens Märkte beenden Handel zurückhaltend
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben tendierten die wichtigsten Indizes in Fernost teils wenig verändert.