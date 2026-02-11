Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Zurich Insurance Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
642.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
551.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
550.58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.60%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Zurich Insurance (finanzen.ch)
|
09:29
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Verluste in Zürich: SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
10.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
10.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|550.80
|-0.25%
