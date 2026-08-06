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06.08.2026 09:28:12
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Plus
Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch heute in der Gewinnzone ein.
Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.24 Prozent fester bei 5’513.26 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.033 Prozent stärker bei 5’501.96 Punkten, nach 5’500.17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’519.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’501.96 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1.16 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der STOXX 50 5’457.53 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’173.34 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.08.2025, einen Stand von 4’419.39 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.22 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’529.45 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 5.47 Prozent auf 28.92 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.25 Prozent auf 6.82 EUR), Rheinmetall (+ 1.93 Prozent auf 1’223.80 EUR), SAP SE (+ 1.91 Prozent auf 172.50 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.34 Prozent auf 87.44 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-6.00 Prozent auf 268.80 EUR), Zurich Insurance (-2.67 Prozent auf 591.00 CHF), Siemens Energy (-1.41 Prozent auf 148.74 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.34 Prozent auf 81.24 CHF) und RELX (-1.10 Prozent auf 26.85 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’181’929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 567.567 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.55 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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