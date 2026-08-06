Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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06.08.2026 09:18:06
RBC Capital Markets: Outperform-Note für Zurich Insurance-Aktie
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Zurich Insurance-Aktie durch RBC Capital Markets.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 670 Franken auf "Outperform" belassen. Der Versicherer habe beim Betriebsgewinn in der Sparte Lebensversicherung stark abgeschnitten, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Gleiches gelte für das Investmentergebnis in der Schaden-Unfallversicherung. Ansonsten lägen die Zahlen leicht über den Erwartungen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zurich Insurance-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2.6 Prozent auf 591.60 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 13.25 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 18’738 Zurich Insurance-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 3.8 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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