RBC Capital Markets: Outperform-Note für Zurich Insurance-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 670 Franken auf "Outperform" belassen. Der Versicherer habe beim Betriebsgewinn in der Sparte Lebensversicherung stark abgeschnitten, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Gleiches gelte für das Investmentergebnis in der Schaden-Unfallversicherung. Ansonsten lägen die Zahlen leicht über den Erwartungen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zurich Insurance-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2.6 Prozent auf 591.60 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 13.25 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 18’738 Zurich Insurance-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 3.8 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:43 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.