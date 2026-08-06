Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Donnerstag springt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.56 Prozent auf 2’345.63 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.513 Prozent auf 2’344.56 Punkte an der Kurstafel, nach 2’332.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’345.99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’341.23 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 2.17 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’301.52 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 2’132.31 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 1’958.92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.05 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’345.99 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 4.11 Prozent auf 70.94 CHF), Swisscom (+ 3.33 Prozent auf 636.50 CHF), Lindt (+ 1.61 Prozent auf 9’495.00 CHF), Logitech (+ 1.46 Prozent auf 86.10 CHF) und Nestlé (+ 1.27 Prozent auf 82.38 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Zurich Insurance (-2.67 Prozent auf 591.00 CHF), VAT (-2.03 Prozent auf 617.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.34 Prozent auf 81.24 CHF), Straumann (-0.29 Prozent auf 104.70 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.15 Prozent auf 201.00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 175’060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304.964 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.34 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch