Buy für Siemens Energy-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bedenken von Investoren hinsichtlich eines Überangebots und sinkender Preise sowie einer Abschwächung der Aufträge bei Gasturbinen seien überzogen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil beschleunige sich das Wachstum und der Margenanstieg noch.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.1 Prozent auf 152.58 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 37.63 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 464’133 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 27.3 Prozent aufwärts. Am 11.11.2026 dürfte Siemens Energy die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET



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