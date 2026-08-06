SPI-Handel aktuell: SPI liegt zum Handelsstart im Plus

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.40 Prozent stärker bei 20’558.30 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.517 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.385 Prozent höher bei 20’554.49 Punkten, nach 20’475.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’548.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’558.30 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 1.69 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 20’166.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der SPI noch bei 18’826.51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, stand der SPI noch bei 16’407.75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.70 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’558.30 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Sandoz (+ 4.11 Prozent auf 70.94 CHF), Swisscom (+ 3.33 Prozent auf 636.50 CHF), EvoNext (+ 2.83 Prozent auf 2.18 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 2.50 Prozent auf 147.60 CHF) und Molecular Partners (+ 2.44 Prozent auf 3.36 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Adecco SA (-5.98 Prozent auf 22.02 CHF), Villars SA (-4.96 Prozent auf 575.00 CHF), Perrot Duval SA (-4.38 Prozent auf 76.50 CHF), Addex Therapeutics (-2.97 Prozent auf 0.04 CHF) und Zurich Insurance (-2.67 Prozent auf 591.00 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die GAM-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 386’379 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 309.653 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch