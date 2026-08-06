Gewinne in Zürich: SMI steigt zum Handelsstart

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.46 Prozent auf 14’618.83 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.680 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.548 Prozent fester bei 14’631.32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14’551.56 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14’627.81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’599.41 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1.71 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14’302.26 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 13’283.26 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 11’755.32 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.35 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’656.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 3.33 Prozent auf 636.50 CHF), Logitech (+ 1.46 Prozent auf 86.10 CHF), Nestlé (+ 1.27 Prozent auf 82.38 CHF), Givaudan (+ 1.23 Prozent auf 3’445.00 CHF) und Alcon (+ 1.13 Prozent auf 57.38 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Zurich Insurance (-2.67 Prozent auf 591.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.34 Prozent auf 81.24 CHF), Kühne + Nagel International (-0.15 Prozent auf 201.00 CHF), UBS (+ 0.05 Prozent auf 43.35 CHF) und Swiss Life (+ 0.08 Prozent auf 947.80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 175’060 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 304.964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch