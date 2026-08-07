DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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06.08.2026 10:55:18
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Das zweite Quartal des Motorenbauers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aufträge seien unterdessen etwas enttäuschend ausgefallen, der Ausblick aber bestätigt worden./rob/mf/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
13.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.56 €
|
Abst. Kursziel*:
38.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.92%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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