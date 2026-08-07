ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Medienkonzern die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Annick Maas in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Unterhaltungsgeschäft sei von der von anderen Anbietern ausgestrahlten Fußball-Weltmeisterschaft beeinträchtigt worden./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Market-Perform
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
3.80 €
|
Abst. Kursziel*:
13.16%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
3.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.40%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
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15.06.26
|EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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15.06.26
|EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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04.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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02.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
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02.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: Das macht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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31.05.26
|ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten (finanzen.net)
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29.05.26
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29.05.26
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