NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Medienkonzern die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Annick Maas in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Unterhaltungsgeschäft sei von der von anderen Anbietern ausgestrahlten Fußball-Weltmeisterschaft beeinträchtigt worden./rob/bek/ck;