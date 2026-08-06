Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert

Das Private-Equity-Unternehmen Partners Group steht bei gleich zwei Übernahmen im Fokus: In Frankreich verhandelt die Gesellschaft über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Naturkosmetikmarke Aroma-Zone. Gleichzeitig hat Partners Group eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an AVK Power Solutions getroffen, einem der grössten Anbieter von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren in Europa.

Partners Group will Mehrheit an Aroma-Zone übernehmen

Partners Group ist in exklusive Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Aroma-Zone vom bisherigen Mehrheitseigner Eurazeo eingetreten. Eurazeo soll nach der Transaktion eine bedeutende Minderheitsbeteiligung behalten, wie Partners Group am Donnerstag mitteilte.

Aroma-Zone könnte rund 2 Milliarden Euro wert sein

Zum Kaufpreis machte Partners Group keine Angaben. Laut einem Bericht der "Financial Times" vom Mittwoch dürfte die Transaktion jedoch einen Unternehmenswert von rund 2 Milliarden Euro haben. In einem weiteren Artikel der Zeitung hiess es, der Deal könne bereits am Donnerstag abgeschlossen werden. Die Transaktion sei allerdings noch nicht abgeschlossen. Eurazeo und Partners Group lehnten eine Stellungnahme gegenüber der "Financial Times" ab. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte sich Partners Group nicht dazu äussern.

Aroma-Zone wurde 1999 gegründet und verkauft Naturkosmetik-, Wellness- und Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen über eigene Läden sowie online. Das Unternehmen ist Marktführer in Frankreich und baut seine Präsenz in Belgien, Italien und Grossbritannien aus. Seit 2021 hat Aroma-Zone den Umsatz nach Unternehmensangaben verdreifacht, die Zahl der Filialen versiebenfacht und die aktive Kundenzahl auf mehr als fünf Millionen erhöht.

Seit 2021 hält Eurazeo die Mehrheit an Aroma-Zone. Damals wurde das Unternehmen mit etwa 700 Millionen Euro bewertet. Die Gründerfamilie Vausselin ist weiterhin bedeutender Anteilseigner.

Internationalisierung soll vorangetrieben werden

Partners Group kennt Aroma-Zone bereits: Seit 2021 finanziert die Gesellschaft das Unternehmen über ihr Private-Credit-Geschäft und würde die Beteiligung nun über ihren Private-Equity-Bereich übernehmen.

Partners Group begründet das Interesse mit dem starken Wachstum und dem Trend zu natürlicheren und preisgünstigeren Kosmetik- und Wellnessprodukten. Zudem gewinne die Marke über soziale Medien laufend neue Kunden. Der Männeranteil an der Kundschaft liegt laut den Angaben inzwischen bei rund einem Viertel.

Nach der Übernahme will Partners Group vor allem den internationalen Ausbau vorantreiben, in neue Produkte investieren und die Marke in bestehenden sowie neuen Märkten stärker positionieren.

Milliarden-Investment in Rechenzentrumsversorger AVK

Darüber hinaus hat Partners Group eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an AVK Power Solutions getroffen. Der Anbieter von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren zählt zu den grössten seiner Art in Europa.

Partners Group plant zunächst, mehr als 1 Milliarde US-Dollar Eigenkapital in AVK zu investieren, ergänzt durch Fremdfinanzierung. Das Management-Team von AVK soll eine Minderheitsbeteiligung behalten.

AVK ist auf die Planung, Installation und Wartung von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren spezialisiert und hat bislang rund 3,5 Gigawatt Leistung installiert. Partners Group beabsichtigt, AVK zu einer Infrastrukturplattform auszubauen, die Rechenzentren langfristige Energie-als-Dienstleistung-Lösungen (EaaS) anbietet.

Die Partners Group-Aktie legte an der SIX letztlich 0,17 Prozent auf 722,40 Franken zu.

London/Zürich (awp)