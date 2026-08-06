Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9340 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’337 2.3%  Bitcoin 52’498 0.6%  Dollar 0.8081 -0.5%  Öl 82.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Alphabet-Aktie im Blick: Anleihen-Boom für KI-Offensive
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
Suche...
ETF Sparplan
Milliarden-Deal 06.08.2026 17:55:00

Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert

Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert

Partners Group steht vor der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der französischen Naturkosmetikmarke Aroma-Zone und investiert zugleich mehr als 1 Milliarde US-Dollar Eigenkapital in den Rechenzentrumsversorger AVK Power Solutions.

Das Private-Equity-Unternehmen Partners Group steht bei gleich zwei Übernahmen im Fokus: In Frankreich verhandelt die Gesellschaft über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Naturkosmetikmarke Aroma-Zone. Gleichzeitig hat Partners Group eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an AVK Power Solutions getroffen, einem der grössten Anbieter von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren in Europa.

Partners Group will Mehrheit an Aroma-Zone übernehmen

Partners Group ist in exklusive Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Aroma-Zone vom bisherigen Mehrheitseigner Eurazeo eingetreten. Eurazeo soll nach der Transaktion eine bedeutende Minderheitsbeteiligung behalten, wie Partners Group am Donnerstag mitteilte.

Aroma-Zone könnte rund 2 Milliarden Euro wert sein

Zum Kaufpreis machte Partners Group keine Angaben. Laut einem Bericht der "Financial Times" vom Mittwoch dürfte die Transaktion jedoch einen Unternehmenswert von rund 2 Milliarden Euro haben. In einem weiteren Artikel der Zeitung hiess es, der Deal könne bereits am Donnerstag abgeschlossen werden. Die Transaktion sei allerdings noch nicht abgeschlossen. Eurazeo und Partners Group lehnten eine Stellungnahme gegenüber der "Financial Times" ab. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte sich Partners Group nicht dazu äussern.

Aroma-Zone wurde 1999 gegründet und verkauft Naturkosmetik-, Wellness- und Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen über eigene Läden sowie online. Das Unternehmen ist Marktführer in Frankreich und baut seine Präsenz in Belgien, Italien und Grossbritannien aus. Seit 2021 hat Aroma-Zone den Umsatz nach Unternehmensangaben verdreifacht, die Zahl der Filialen versiebenfacht und die aktive Kundenzahl auf mehr als fünf Millionen erhöht.

Seit 2021 hält Eurazeo die Mehrheit an Aroma-Zone. Damals wurde das Unternehmen mit etwa 700 Millionen Euro bewertet. Die Gründerfamilie Vausselin ist weiterhin bedeutender Anteilseigner.

Internationalisierung soll vorangetrieben werden

Partners Group kennt Aroma-Zone bereits: Seit 2021 finanziert die Gesellschaft das Unternehmen über ihr Private-Credit-Geschäft und würde die Beteiligung nun über ihren Private-Equity-Bereich übernehmen.

Partners Group begründet das Interesse mit dem starken Wachstum und dem Trend zu natürlicheren und preisgünstigeren Kosmetik- und Wellnessprodukten. Zudem gewinne die Marke über soziale Medien laufend neue Kunden. Der Männeranteil an der Kundschaft liegt laut den Angaben inzwischen bei rund einem Viertel.

Nach der Übernahme will Partners Group vor allem den internationalen Ausbau vorantreiben, in neue Produkte investieren und die Marke in bestehenden sowie neuen Märkten stärker positionieren.

Milliarden-Investment in Rechenzentrumsversorger AVK

Darüber hinaus hat Partners Group eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an AVK Power Solutions getroffen. Der Anbieter von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren zählt zu den grössten seiner Art in Europa.

Partners Group plant zunächst, mehr als 1 Milliarde US-Dollar Eigenkapital in AVK zu investieren, ergänzt durch Fremdfinanzierung. Das Management-Team von AVK soll eine Minderheitsbeteiligung behalten.

AVK ist auf die Planung, Installation und Wartung von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren spezialisiert und hat bislang rund 3,5 Gigawatt Leistung installiert. Partners Group beabsichtigt, AVK zu einer Infrastrukturplattform auszubauen, die Rechenzentren langfristige Energie-als-Dienstleistung-Lösungen (EaaS) anbietet.

Die Partners Group-Aktie legte an der SIX letztlich 0,17 Prozent auf 722,40 Franken zu.

London/Zürich (awp)

Weitere Links:

Partners Group-Aktie steigt: Profitabilität von Foundation Risk Partners mit KI gesteigert
Partners Group verkauft Zabka-Anteil an Couche-Tard - Aktie höher
Aktie dennoch tiefrot: Partners Group zieht im Halbjahr weitere Kundengelder an

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
20:31 Logo WHS Arbeitsmarkt-Schock: Fed muss reagieren? Palantir, SpaceX & DAX im Check
09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Partners Group am 06.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.