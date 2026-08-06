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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Analyse im Fokus 06.08.2026 11:34:44

Bernstein Research bescheinigt Outperform für Siemens-Aktie

Bernstein Research bescheinigt Outperform für Siemens-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens-Aktie durch Bernstein Research.

Siemens
255.30 CHF -4.48%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aufträge im Segment Digital Industries seien schwächer als angenommen, schrieb Alasdair Leslie in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Auffällig sei der Free Cashflow, der um rund die Hälfte über der Markterwartung liege. Er habe von der Erwirtschaftung grosser Barmittel im Industriesegment und vom Einsatz des Betriebskapitals profitiert.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:18 Uhr 5.8 Prozent auf 269.30 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 11.40 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 853’127 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 15.0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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