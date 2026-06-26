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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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26.06.2026 12:44:36

Zalando Halten

Zalando
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Zalando von 38 auf 27 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Thomas Maul reagierte damit am Freitag auf temporäre Unsicherheiten aufgrund der Bilanzprüfung durch die BaFin. Aufgrund der aktuell "dünnen Informationslage" arbeitet er mit einem Risikoabschlag von etwa 30 Prozent, auch wenn er die Story eigentlich für intakt hält./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Halten
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